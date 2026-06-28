România a cucerit medalia de argint la Cupa Mondială de canotaj de la Lucerna

Echipajul masculin de patru rame al României a obținut medalia de argint la etapa de Cupă Mondială de canotaj de la Lucerna. Sportivii români au încheiat cursa pe locul al doilea, fiind devansați doar de reprezentanții Marii Britanii.

Echipajul României a urcat pe a doua treaptă a podiumului

Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă au terminat finala cu timpul de 6 minute, 00 secunde și 78 de sutimi.

Medalia de aur a fost câștigată de echipajul Marii Britanii, care a înregistrat timpul de 5:58.39, în timp ce Franța a completat podiumul, cu 6:01.52.

Potrivit Agerpres, România a participat la etapa de Cupă Mondială de la Lucerna cu un singur echipaj.

Mesajul Federației Române de Canotaj

După obținerea medaliei de argint, Federația Română de Canotaj a transmis un mesaj de felicitare pentru sportivii români.

„Medalie de argint pentru echipajul masculin de 4 rame al României la Cupa Mondială de la Lucerna!

Ciprian Tudosă, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Cosmin Iulian Pleșescu au urcat pe a doua treaptă a podiumului după o cursă excelentă, încheiată cu timpul de 6:00.78, aducând României o nouă medalie internațională.

Aurul a fost câștigat de echipajul din Marea Britanie, în timp ce Franța și-a adjudecat medalia de bronz.

Felicitări, băieți, pentru această medalie de argint și pentru modul în care ați reprezentat România!”, a transmis Federația Română de Canotaj, pe Facebook.