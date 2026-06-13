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Ambiția lui Xi Jinping și „anxietatea ferestrei”. În ce cheie poate fi citită presiunea uriașă pusă de China pe Taiwan. „O strategie extremă, dar eficientă”

Cristian Lisandru
Ambiția lui Xi Jinping și „anxietatea ferestrei”. În ce cheie poate fi citită presiunea uriașă pusă de China pe Taiwan. „O strategie extremă, dar eficientă”
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Ambiția lui Xi Jinping, președintele unei Chine din ce în ce mai puternice, este mare. În ultimii ani, comunitatea internațională a căutat să înțeleagă acțiunile externe ale Chinei prin prisma „costurilor raționale”. Se presupune că Xi Jinping nu ar întreprinde aventuri militare cu risc ridicat. Cu toate acestea, semnele de întrebare rămân.

Contextul internațional este unul extrem de complicat.

Logica decizională a liderilor autoritari diferă fundamental de cea a guvernelor democratice și nu poate fi explicată folosind aceleași modele comportamentale, se arată într-o analiză publicată de Vision Times.

Xi Jinping | Foto – Mediafax

Taiwanul nu își poate permite să adopte o mentalitate anticomunistă simplistă

Problema nu este dacă Xi Jinping ar fi pregătit să declanșeze un război imediat.

  • Taiwanul nu mai poate subestima intențiile strategice ale lui Xi printr-o convingere excesiv de optimistă în menținerea status quo-ului.
  • Taiwanul nu își poate permite să adopte o mentalitate anticomunistă simplistă.

Se presupune că regimul comunist chinez se va prăbuși în cele din urmă, iar Statele Unite vor veni automat în apărarea Taiwanului, în cazul unui atac al Chinei.

Mulți analiști susțin că, dacă situația internă a Chinei se deteriorează și economia sa slăbește, Xi Jinping nu va avea capacitatea de a lansa un atac asupra Taiwanului.

Din perspectiva unui sistem autoritar, Taiwanul nu este doar o problemă teritorială. Mai degrabă, servește ca o pârghie strategică.

Atunci când presiunile interne din cadrul sistemului devin copleșitoare, rezolvarea problemei Taiwanului poate fi utilizată pentru a restructura legitimitatea politică a regimului și pentru a prelungi domnia acestuia.

Pentru Xi Jinping, Taiwanul este o pârghie strategică / Foto – Mediafax

Ambițiile Beijingului

Sub greutatea provocărilor interne tot mai mari, „chestiunea Taiwanului” devine astfel un instrument strategic pentru Beijing. China ar putea încerca să depășească ceea ce percepe ca o poziție strategică înrăutățită și să remodeleze ordinea internațională.

De fapt, Xi Jinping caută un pariu geopolitic mai amplu. Vrea să alunge Statele Unite din Pacificul de Vest.

  • În același timp, vrea să slăbească sistemul de alianțe SUA-Japonia.
  • Vrea să creeze o piață strategică pentru economia din ce în ce mai constrânsă a Chinei.
  • Vrea să stabilească o ordine regională condusă de China – ca un imperiu închis, dominat de Partidul Comunist Chinez.

Xi Jinping și Vladimir Putin / Foto – Mediafax

China se confruntă în prezent cu presiuni duble, precum deflația și bula imobiliară. Rezultatul este, potrivit specialiștilor, un efect negativ al bogăției și contracția activelor.

  • Oamenii descoperă din ce în ce mai mult că, indiferent cât de mult muncesc sau concurează, valoarea activelor lor continuă să scadă.
  • Drept urmare, resentimentele în rândul straturilor inferioare și medii ale societății se acumulează și se intensifică.
  • Prin urmare, autoritățile chineze trebuie să se implice în deturnarea atenției publice și transferarea responsabilității pentru criză în alte părți.

Xi Jinping caută un pariu geopolitic mai amplu / Foto – Mediafax

O strategie extremă, dar extrem de eficientă

Atunci când șuruburile care țin împreună sistemul de menținere a stabilității încep să se slăbească, iar oala sub presiune este pe punctul de a exploda, Xi Jinping ar putea solicita o mobilizare totală în timp de război. Iar „capacul” ar fi închis.

Odată ce un război împotriva Taiwanului ar fi declanșat, Beijingul ar putea transforma în mod deschis economia Chinei într-un sistem cuprinzător de raționalizare.

  • Ar putea impune restricții de circulație și controale în timp de război.
  • Într-un cadru de război, majoritatea protestelor sociale și a nemulțumirilor legate de mijloacele de trai și-ar pierde legitimitatea percepută.

Aceasta este o strategie extremă, dar extrem de eficientă, pentru gestionarea crizelor politice.

Xi Jinping, strategie extremă, dar extrem de eficientă / Foto – Mediafax

„Dacă nu luptăm acum, vom fi și mai puțin capabili să câștigăm mai târziu”

Xi Jinping ar putea considera că problemele structurale ale Chinei — inclusiv îmbătrânirea rapidă a populației, scăderea forței de muncă și creșterea restricțiilor tehnologice impuse de țările occidentale — sunt ireversibile.

Cu alte cuvinte, China s-ar putea apropia sau a atins deja ceea ce unii analiști numesc „Vârful Chinei”, se mai arată în analiza publicată de Vision Times.

  • Xi Jinping poate ajunge la concluzia că economia Chinei va fi mai slabă.
  • Xi Jinping se teme că societatea chineză va fi mai instabilă.
  • Cooperarea în domeniul securității dintre Statele Unite, Japonia, Taiwan și Filipine va fi mai puternică în cinci sau zece ani.
  • În consecință, prezintă un risc pentru Beijing.

Astfel, o evaluare autoritară a riscurilor ar putea produce ideea că „dacă nu luptăm acum, vom fi și mai puțin capabili să câștigăm mai târziu”.

Aceasta este „anxietatea ferestrei”, avertizează Sung Kuo-cheng, autorul analizei. Atunci când teama că o oportunitate strategică se închide rapid atinge apogeul, acesta ar putea deveni momentul în care Xi decide să apese butonul pentru război.

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