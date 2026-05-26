Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”

China se îndreaptă spre utilizarea unor submarine „imune” la GPS, care ar putea amenința sistemele de urmărire ale Marinei SUA. În același timp, ar putea crea un nou punct mort major în războiul submarin din Pacific, în eventualitatea unui viitor conflict din Taiwan.

Potrivit Army Recognition

Această lungime de undă este necesară pentru activarea ceasurilor nucleare cu toriu-229.

Descoperirea ar putea permite submarinelor chineze să navigheze fără GPS, actualizări de poziționare externe sau rețele de sateliți vulnerabile.

Navigația independentă de GPS ar putea slăbi conceptele de urmărire SOSUS din epoca Războiului Rece. În același timp ar putea complica operațiunile de război antisubmarin ale SUA în Indo-Pacific.

Oportunitățile de detectare, reduse dramatic

Pentru Pentagon și Marina SUA, tehnologia este îngrijorătoare. Războiul antisubmarin modern depinde parțial de prezicerea momentului în care submarinele trebuie să iasă la suprafață pentru a-și actualiza sistemele de navigație.

Submarinele actuale utilizează navigația inerțială combinată cu corecții periodice bazate pe sateliți pentru a menține o poziționare precisă.

Semnalele GPS nu pot penetra apa de mare. Submarinele sunt forțate să iasă la suprafață periodic sau să desfășoare antene în apropierea suprafeței pentru a recalibra datele de navigație.

Aceste momente creează vulnerabilități pe care forțele Marinei SUA le exploatează folosind sateliți, aeronave de patrulare maritimă, sisteme de supraveghere electronică și submarine de atac.

Dacă submarinele chinezești echipate cu ceasuri nucleare pot menține o poziționare extrem de precisă pentru perioade lungi de timp, fără actualizări externe, acestea ar putea rămâne scufundate mai mult timp, reducând în același timp dramatic oportunitățile de detectare.

Ceasuri nucleare vs. ceasuri atomice

Ceasurile atomice convenționale se bazează pe oscilațiile electronilor în jurul nucleului atomic.

Ceasurile nucleare – se mai arată în analiza Army Recognition, măsoară tranzițiile energetice direct în interiorul nucleului.

Nucleul este mult mai puțin sensibil la perturbațiile de mediu – schimbările de temperatură, radiațiile sau interferențele electromagnetice.

Astfel, ceasurile nucleare sunt, teoretic, de 10 până la 1.000 de ori mai precise decât ceasurile atomice actuale.

Principalul progres chinezesc implică un cristal de fluoroborat. Acesta transformă lumina laser în radiații ultraviolete profunde, cu o eficiență semnificativ mai mare decât materialele anterioare.

„Sistemele existente generau lumină ultravioletă de aproape 150 nanometri, în timp ce excitația nucleară cu toriu-229 necesită aproximativ 148,3 nanometri. Noul cristal a depășit acest prag, ajungând la 145,2 nanometri, deschizând potențial calea către ceasuri nucleare operaționale cu toriu”, notează Army Recognition.

Marina SUA, una dintre cele mai avansate arhitecturi de urmărire submarină din lume

Pentru Marina Armatei Populare de Eliberare a Chinei, implicațiile operaționale ar putea fi substanțiale.

China deține o flotă de submarine consistentă și are în proiect altele:

Submarine de atac cu propulsie nucleară de tip 093.

Submarine cu rachete balistice din clasa Jin.

Viitoare submarine strategice de tip 096.

Acestea operează sub presiunea tot mai mare din partea rețelelor de război antisubmarin ale Marinei SUA din Indo-Pacific.

Pe de altă parte, Marina SUA deține una dintre cele mai avansate arhitecturi de urmărire submarină din lume.

Submarine de atac din clasa Virginia.

Avioane de patrulare maritimă P-8A Poseidon.

Sisteme sonare pentru fundul mării.

Rețele de senzori subacvatici.

Grupuri de atac ale portavioanelor.

Mijloace de supraveghere spațială.

Dacă submarinele chinezești devin capabile de navigație independentă de GPS cu o precizie de sincronizare aproape perfectă, acestea ar putea opera mai imprevizibil. Ar reduce, în același timp, expunerea electronică și fizică.

Implicațiile sunt deosebit de grave în cazul unui potențial conflict în Taiwan.

Submarinele chinezești cu rachete balistice echipate cu ceasuri nucleare autonome ar putea patrula mai discret în interiorul bastioanelor protejate din apropierea Mării Chinei de Sud sau a Pacificului de Vest.

Ar menține capacități de descurajare nucleară în caz de a doua lovitură.

Ar putea manevra mai eficient împotriva grupurilor de portavioane americane, a navelor logistice sau a forțelor amfibii de sprijin.

Pentru submarinele americane cu rachete balistice din clasa Ohio și submarinele de atac din clasa Virginia, provocarea nu ar fi neapărat inferioritatea tehnologică. Periculoasă ar fi erodarea avantajelor de detectare asimetrică de care se bucură în prezent Statele Unite.

, se mai precizează în analiza Army Recognition.

Ceasurile nucleare cu toriu ar putea permite submarinelor chineze să opereze stealth, cu o independență de navigație fără precedent.

Va fi slăbită, astfel, dominația Marinei SUA în războiul antisubmarin, în teatrul de operațiuni din Indo-Pacific, avertizează Army Recognition.

