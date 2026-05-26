Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”

China se îndreaptă spre utilizarea unor submarine „imune” la GPS, care ar putea amenința sistemele de urmărire ale Marinei SUA. În același timp, ar putea crea un nou punct mort major în războiul submarin din Pacific, în eventualitatea unui viitor conflict din Taiwan.
Navigația independentă de GPS ar putea slăbi conceptele de urmărire SOSUS din epoca Războiului Rece. În același timp ar putea complica operațiunile de război antisubmarin ale SUA în Indo-Pacific.
Pentru Pentagon și Marina SUA, tehnologia este îngrijorătoare. Războiul antisubmarin modern depinde parțial de prezicerea momentului în care submarinele trebuie să iasă la suprafață pentru a-și actualiza sistemele de navigație.
Dacă submarinele chinezești echipate cu ceasuri nucleare pot menține o poziționare extrem de precisă pentru perioade lungi de timp, fără actualizări externe, acestea ar putea rămâne scufundate mai mult timp, reducând în același timp dramatic oportunitățile de detectare.
Ceasurile atomice convenționale se bazează pe oscilațiile electronilor în jurul nucleului atomic.
Ceasurile nucleare – se mai arată în analiza Army Recognition, măsoară tranzițiile energetice direct în interiorul nucleului.
Principalul progres chinezesc implică un cristal de fluoroborat. Acesta transformă lumina laser în radiații ultraviolete profunde, cu o eficiență semnificativ mai mare decât materialele anterioare.
„Sistemele existente generau lumină ultravioletă de aproape 150 nanometri, în timp ce excitația nucleară cu toriu-229 necesită aproximativ 148,3 nanometri. Noul cristal a depășit acest prag, ajungând la 145,2 nanometri, deschizând potențial calea către ceasuri nucleare operaționale cu toriu”, notează Army Recognition.
Pentru Marina Armatei Populare de Eliberare a Chinei, implicațiile operaționale ar putea fi substanțiale.
China deține o flotă de submarine consistentă și are în proiect altele:
Acestea operează sub presiunea tot mai mare din partea rețelelor de război antisubmarin ale Marinei SUA din Indo-Pacific.
Pe de altă parte, Marina SUA deține una dintre cele mai avansate arhitecturi de urmărire submarină din lume.
Dacă submarinele chinezești devin capabile de navigație independentă de GPS cu o precizie de sincronizare aproape perfectă, acestea ar putea opera mai imprevizibil. Ar reduce, în același timp, expunerea electronică și fizică.
Implicațiile sunt deosebit de grave în cazul unui potențial conflict în Taiwan.
Pentru submarinele americane cu rachete balistice din clasa Ohio și submarinele de atac din clasa Virginia, provocarea nu ar fi neapărat inferioritatea tehnologică. Periculoasă ar fi erodarea avantajelor de detectare asimetrică de care se bucură în prezent Statele Unite.
Va fi slăbită, astfel, dominația Marinei SUA în războiul antisubmarin, în teatrul de operațiuni din Indo-Pacific, avertizează Army Recognition.
