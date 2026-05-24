Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing

Cooperarea dintre Rusia și China, în Arctica, se află într-un echilibru instabil. În ianuarie 2026, Donald Trump a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru anexarea Groenlandei. Liderul SUA a susținut că apele din jur erau pline de nave ale Rusiei și Chinei. La prima vedere, dovezile par convingătoare. Sunt bifate exerciții militare comune între Rusia și China, acorduri chineze de investiții în infrastructura arctică rusească, proiecte rusești de export de gaze naturale lichefiate (GNL) către piața chineză de-a lungul Rutei Mării Nordului (NSR).
Formele multiple de cooperare dintre Moscova și Beijing sunt menite să proiecteze o imagine de forță. Dar cât de puternică este, de fapt, această relație?, se întreabă Sașa Slobodov într-o analiză publicată de The Insider.
După ce Rusia a invadat Ucraina, atât Suedia, cât și Finlanda au aderat la NATO.
Moscova a preferat, mult timp, să vadă regiunea funcționând ca o zonă efectivă exclusiv pentru statele arctice.
Încă din 2022, aplicarea unei astfel de inițiative nu mai este o opțiune reală.
„Sancțiunile radicale fac aproape imposibilă orice nouă formă de cooperare în Nord, iar problemele economice ale Rusiei îngreunează investițiile independente în regiune.
În februarie 2026, Rusia și China au ratificat un protocol de cooperare la uzina de GNL Yamal din Siberia.
A fost un răspuns la planul UE de a elimina treptat toate importurile de GNL din Rusia până în 2027.
Atacurile Ucrainei asupra terminalelor petroliere rusești au scos din funcțiune aproximativ 40% din exporturile de petrol ale Rusiei. Rusia nu se poate baza pe câștigurile mari din domeniul materiilor prime care altfel ar putea compensa constrângerile sale actuale”, explică Sașa Slobodov.
China este în mare parte mulțumită de rolul său actual în regiune. Au fost ani de construire a instituțiilor arctice – statut de observator la Consiliul Arctic, stații de cercetare în Svalbard, Suedia și Islanda .
Dar Beijingul a devenit din ce în ce mai asertiv. S-a declarat un „stat cvasi-arctic” și subliniind planuri pentru un „Drumul polar al Mătăsii” în Politica sa Arctică din 2018.
Nici numele „Drumul polar al Mătăsii”, care a fost stabilit în Politica Arctică a Chinei din 2018, nu a fost de ajutor.
„Aceasta implică faptul că Rusia este un spațiu de trecere pentru China în drumul spre Europa”, explică Elizabeth Wishnick, cercetătoare principală în cadrul studiilor despre China la CNA, o organizație analitică non-partizană.
Capacitatea Rusiei de a naviga prin partea estică a Rutei Mării Nordului (NSR) este limitată de limitele flotei sale de spărgătoare de gheață și de condițiile dificile din estul Arcticii.
„Aici a intervenit China, asumându-și rolul central de lider extern pe această rută.
În 2024, Rusia și China au înființat Subcomitetul ruso-chinez pentru cooperare privind NSR. Este un organism comun condus de Rosatom și ministrul transporturilor din China pentru a coordona siguranța navigației, traficul de marfă și dezvoltarea logisticii.
Beijingul consideră Arctica ca o locație excelentă pentru dezvoltarea de drone capabile să funcționeze sub apă și în climate nordice geroase. Expertiza Rusiei în navigarea în mediul din regiuneeste deosebit de indispensabilă în acest sens”, se mai arată în analiza The Insider.
De-a lungul coastei Alaskăi, Rusia și China au efectuat exerciții comune de bombardament și patrule navale comune.
Navele Pazei de Coastă chineze au intrat în Oceanul Arctic prin Strâmtoarea Bering.
„Între timp, China rămâne reticentă în a fi atrasă într-o confruntare directă cu Washingtonul. Preferă să se prezinte ca o prezență stabilizatoare în Arctica, mai degrabă decât ca una adversă.
Calculul Beijingului se referă fundamental la economie și stabilirea de norme, nu la jocuri militare.
Deși comentariile lui Trump despre navele rusești și chinezești din apele arctice nu sunt neapărat nefondate, ele spun doar o parte a poveștii.
Cu o arie de aplicare restrânsă și concentrată în Marea Bering, cooperarea în domeniul apărării dintre Rusia și China este în mare parte absentă din Marea Baltică și din apele din jurul Groenlandei”, încheie Sașa Slobodov.
