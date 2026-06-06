„Casa Dronelor”. Interceptoarele ucrainene, cea mai mare provocare pentru Putin. Dronele rusești Geran sau Gerbera, pulverizate de P1- Sun, Sting și „Caracatița”

Ucraina s-a transformat, încetul cu încetul, în „Casa Dronelor”. În ultimul an, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost marcat de o creștere fără precedent a utilizării dronelor (UAV). Dronele au devenit un element cheie în recunoaștere, corectarea focului și distrugerea țintelor. Dronele sunt atât de numeroase încât sistemele de apărare aeriană rămân fără muniție pentru a le doborî.

În plus, pe măsură ce raza de acțiune a dronelor FPV a crescut, sistemele de apărare aeriană de primă linie au devenit ele însele vulnerabile.

Dronele de recunoaștere continuă să zboare nestingherite în spate la altitudini de câțiva kilometri.

Forțele ucrainene

Dronele interceptoare ucrainene, adesea operate de la sute de kilometri distanță, doboară deja până la 45% din ținte, se arată într-o analiză publicată de The Insider.

Din februarie până în aprilie 2026, Rusia a lansat peste 200 de drone de tip Shahed pe teritoriul ucrainean, în fiecare zi

Dronele Shahed au fost una dintre principalele probleme ale Ucrainei din momentul apariției lor pe câmpul de luptă în toamna anului 2022.

Împreună cu dronele mai ușoare Gerbera, care acționează adesea ca momeli sau dispozitive de recunoaștere, acestea au devenit principalul mijloc de atac al Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, în special asupra rețelei electrice a țării.

Din februarie până în aprilie 2026, Rusia

Astăzi, dronele interceptoare ucrainene pot lovi dronele rusești la distanțe de până la 30 km dincolo de linia de contact. Distanța este comparabilă cu raza de acțiune a unui sistem de rachete sol-aer (SAM) cu rază scurtă de acțiune.

Apărarea aeriană bazată pe drone antiaeriene s-a dovedit a fi mai ieftină și mai mobilă decât cea convențională.

Interceptarea unei drone Shahed necesită până la două drone interceptoare care costă în jur de 3000 de dolari fiecare.

În același timp, cea mai ieftină lovitură de foc dintr-un sistem SAM (cum ar fi Vampire) costă aproximativ 30.000 de dolari.

Etapele unei interceptări de succes

Interceptarea cu drone de apărare aeriană urmează un model simplu, notează The Insider.

O stație de informații detectează un dron inamic care se îndreaptă spre poziție.

Radarele compacte îi determină apoi raza de acțiune, altitudinea și viteza.

Oferă operatorului unui FPV de apărare aeriană o idee aproximativă despre locul în care se află ținta.

Când drona inamică apare în ochelarii FPV sau pe ecran, operatorul o fixează în vizor și își apropie propria dronă.

La câteva sute de metri de țintă, un sistem de menținere a țintei se poate activa automat, dar în etapa finală, operatorul rămâne liber să aleagă între o lovitură directă, o aruncare în plasă sau o explozie a încărcăturii în aer.

Dronele Geran, vulnerabile în fața interceptoarelor ucrainene

Rusia a început să utilizeze cu precădere dronele Shahed (Geran-3, Geran-5), a căror producție în serie a început în 2025.

Totuși, în ciuda capacității lor de a atinge viteze de 400 km/h, acestea s-au dovedit curând vulnerabile în fața dronelor interceptoare ucrainene.

Mijloacele de interceptare din segmentul FPV se împart în două mari tipuri: cu aripă rotor și cu aripă fixă. Fiecare tip este potrivit pentru o sarcină specifică. Cu o rază scurtă de acțiune de până la 20-30 de kilometri, elicopterele sunt utilizate în principal împotriva dronelor lente.

Forțele de Apărare ale Ucrainei au în arsenalul lor mai multe tipuri de drone interceptoare, arată The Insider.

Cea mai cunoscută este P1-SUN, fabricată de compania ucraineană SkyFall.

Drona, dezvăluităîn toamna anului 2025, poate accelera până la 300 km/h și poate urca la altitudini de până la 5 kilometri.

Fuselajul este realizat prin imprimare 3D, ceea ce îi menține costul în jurul valorii de 1.000 de dolari.

Focul conține până la 800 de grame de explozibil – suficient pentru a doborî o dronă Shahed.

P1-SUN distruge ținta prin lovirea ei sau prin detonarea lângă ea.

Conform informațiilor furnizate de Anna Hvozdyar, consilierul Ministerului Apărării din Ucraina, până la sfârșitul lunii aprilie, dronele P1-Sun interceptaseră peste 3.000 de Shahed-uri rusești.

„Caracatița”

Drona interceptoare ucraineană Sting, produsă în serie de organizația non-profit Wild Hornets, a fost concepută pentru a intercepta drone Shahed.

A fost ulterior îmbunătățită pentru a contracara atacurile nocturne asupra orașelor și obiectivelor de infrastructură din Ucraina.

De asemenea, a fost observată

Sting poate atinge viteze de peste 340 km/h și operează la altitudini de până la 3 kilometri.

Drona de apărare aeriană Osminog („Caracatița”) este o dezvoltare comună ucraineno-britanică, creată pentru a contracara dronele de tip Shahed.

Drona poate atinge viteze

Este echipată cu un sistem de control bazat pe inteligență artificială pentru ghidarea automată a terminalului către țintă.

Poate funcționa non-stop și acționează bine la altitudini mici.

Peste 29 de companii private ucrainene au primit licențe pentru producția sa în serie, fiind planificată și asamblarea în Regatul Unit. Patru producători ucraineni au semnat contracte pentru livrarea a 8.000 de drone, a anunțat Ministerul Apărării pe 30 aprilie.

Sistemul Merops și drona Bagnet

Sistemul Merops, dezvoltat de compania americană de apărare Perennial Autonomy, a fost furnizat Ucrainei în 2024 și a demonstrat o eficiență ridicată, potrivit secretarului Armatei SUA, Daniel Driscoll.

Merops constă dintr-o stație de control la sol, care detectează ținta, lansatoare și drone interceptoare reutilizabile Surveyor cu un focos compact.

Interceptoarele sunt echipate cu aripi, tipice dronelor cu aripi fixe, și stabilizatoare X-tail.

Costul unui singur sistem Merops este de 14.000-15.000 de dolari. Prețul unitar poate scădea semnificativ pentru comenzile mari. Se știe în prezent că este utilizat în Orientul Mijlociu.

Drona de apărare aeriană Bagnet, fabricată de compania ucraineană de apărare Tenebris, este compusă în proporție de 85% din componente produse pe plan intern.

Este concepută pentru detectarea, interceptarea și distrugerea munițiilor aflate în mișcare la altitudini de până la 5 kilometri.

Bagnet atinge

Dronele TYTAN Technologies și dronele STRILA

Dronele interceptoare germane TYTAN Technologies au apărut la sfârșitul anului 2024. Au fost imediat testate în condiții reale de luptă în Ucraina.

Aceste drone autonome de apărare aeriană detectează, urmăresc și distrug dronele Shahed și de recunoaștere prin lovire directă – totul cu o implicare minimă a operatorului.

În aprilie anul trecut, TYTAN Technologies a anunțat o livrare specială de peste 1.000 de drone interceptoare METIS pentru Garda Națională a Ucrainei.

Noua versiune îmbunătățită cu inteligență artificială are o rază de acțiune de peste 45 de kilometri.

Atinge viteze de până la 400 km/h și este capabilă să atace eficient ținte la altitudini de până la 6 kilometri.

Poartă un focos de până la 1 kilogram.

STRILA este o dronă ucraineană de tip rachetă, produsă de WIY Drones.

Este concepută pentru a intercepta ținte aeriene de mare viteză și aflate în mișcare.

STRILA utilizează software original WIY și surse de desemnare a țintelor care permit operatorului să primească date despre direcția, altitudinea și viteza țintei.

Drona are o rază de operare de până la 14 kilometri și o rază de acțiune de 28 de kilometri.

Operează la altitudini de până la 5 km, transportă o ogivă de până la 800 de grame și atinge viteze de până la 350 km/h.

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