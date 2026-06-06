Prima pagină » Știri » Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Cristian Lisandru
Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Până astăzi, la ora 23:00, este valabilă o atenționare cod galben, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).  În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp, anunță ANM.

Sursa – ANM

ANM: „

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte informații despre evoluția vremii.

Astăzi avem o vreme instabilă după-amiaza și seara. Acum pe partea de vest sunt niște averse, dar fără descărcări electrice.

  • După-amiaza și seara vor fi perioade cu înnorări temporare accentuate, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.
  • Izolat vor fi căderi de grindină de mici și posibil medie dimensiuni.
  • Asta se va întâmpla în zona Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea și doar cu totul izolat.
  • În ceea ce privește cantitățile, ne așteptăm să înregistrăm 15-20 l/m² și izolat de peste 30 l/m².

La noapte se menține instabilitatea, mai ales pe estul, centrul Moldovei, pe estul Munteniei și pe Dobrogea, unde ne așteptăm la averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pentru ziua de mâine avem un nou cod galben care vizează instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Acestea se vor semnala mâine în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, în Muntenia, Dobrogea și sudul și sud-vestul Moldovei”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor
11:54
ANPC, amenzi de aproape 4 milioane lei la început de iunie. Nereguli grave constatate în urma controalelor
ANALIZA de 10 „Casa Dronelor”. Interceptoarele ucrainene, cea mai mare provocare pentru Putin. Dronele rusești Geran sau Gerbera, pulverizate de P1- Sun, Sting și „Caracatița”
10:00
„Casa Dronelor”. Interceptoarele ucrainene, cea mai mare provocare pentru Putin. Dronele rusești Geran sau Gerbera, pulverizate de P1- Sun, Sting și „Caracatița”
ANALIZĂ Misiune grea. De unde poate aduna Cabinetul Tomac cele 233 de voturi din Parlament. Gândul prezintă calculele
20:55
Misiune grea. De unde poate aduna Cabinetul Tomac cele 233 de voturi din Parlament. Gândul prezintă calculele
Gândul de Vreme Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate
10:12
Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate
ANALIZA de 10 Se prăbușește Rusia lui Putin? În Occident, speranța moare ultima, dar se vinde pielea ursului din pădure. „Teren fertil pentru speculații nefondate și iluzii legate de un colaps iminent”
10:00, 04 Jun 2026
Se prăbușește Rusia lui Putin? În Occident, speranța moare ultima, dar se vinde pielea ursului din pădure. „Teren fertil pentru speculații nefondate și iluzii legate de un colaps iminent”
IMOBILIARE Cum poate fi deblocată piața imobiliară din România. Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) propune un plan urgent în trei puncte-cheie
13:13, 03 Jun 2026
Cum poate fi deblocată piața imobiliară din România. Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) propune un plan urgent în trei puncte-cheie
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Un general NATO acuză: „Românii veneau la exerciții fără drone și sisteme antidronă, organizați în aceeași structură învechită”
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Descopera.ro
Adevărul nespus despre cum funcționează energizantele!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
„Nebuloasa Globului de Cristal”, portretul spectaculos al morții unei perechi de stele
REACȚIE Peiu: „La instalarea guvernului „tehnocrat” Cioloș, economia creștea cu 4,3%/La propunerea de guvern „tehnocrat” Tomac, economia scade cu 1,2%
11:40
Peiu: „La instalarea guvernului „tehnocrat” Cioloș, economia creștea cu 4,3%/La propunerea de guvern „tehnocrat” Tomac, economia scade cu 1,2%
VIDEO Ion Cristoiu: O întrebare de care fuge Nicușor Dan – De ce nu ne-a notificat la timp Ucraina că a pierdut controlul asupra unor drone marine?
11:17
Ion Cristoiu: O întrebare de care fuge Nicușor Dan – De ce nu ne-a notificat la timp Ucraina că a pierdut controlul asupra unor drone marine?
NEWS ALERT Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți
11:16
Zeci de kilograme de droguri, capturate pe Autostrada A1. Un ucrainean și un român au fost reținuți
FLASH NEWS Cum arată halele ARSVOM, distruse de suflul exploziei dronei maritime din Portul Constanța
11:10
Cum arată halele ARSVOM, distruse de suflul exploziei dronei maritime din Portul Constanța
DOCUMENT Apropiat al lui Trump și susținător al lui George Simion, în contractul de lobby al lui Nicușor Dan. Cine mai apare în document
10:48
Apropiat al lui Trump și susținător al lui George Simion, în contractul de lobby al lui Nicușor Dan. Cine mai apare în document
UTILE Nutriționiștii sunt de acord: pâinea congelată este mai sănătoasă, dar majoritatea oamenilor o fac greșit. Cum se procedează, de fapt
10:34
Nutriționiștii sunt de acord: pâinea congelată este mai sănătoasă, dar majoritatea oamenilor o fac greșit. Cum se procedează, de fapt

Cele mai noi

Trimite acest link pe