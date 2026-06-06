Coduri galbene de furtună în weekend. Unde vor fi vijelii și ploi torențiale. Prognoza actualizată de la ANM, pentru Gândul

Până astăzi, la ora 23:00, este valabilă o atenționare cod galben, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp, anunță ANM.

ANM: „

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte informații despre evoluția vremii.

„Astăzi avem o vreme instabilă după-amiaza și seara. Acum pe partea de vest sunt niște averse, dar fără descărcări electrice.

După-amiaza și seara vor fi perioade cu înnorări temporare accentuate, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil și vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

Izolat vor fi căderi de grindină de mici și posibil medie dimensiuni.

Asta se va întâmpla în zona Moldovei, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, Oltenia și Dobrogea și doar cu totul izolat.

În ceea ce privește cantitățile, ne așteptăm să înregistrăm 15-20 l/m² și izolat de peste 30 l/m².

La noapte se menține instabilitatea, mai ales pe estul, centrul Moldovei, pe estul Munteniei și pe Dobrogea, unde ne așteptăm la averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pentru ziua de mâine avem un nou cod galben care vizează instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Acestea se vor semnala mâine în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, în Muntenia, Dobrogea și sudul și sud-vestul Moldovei”, a transmis meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

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