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Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate

Cristian Lisandru
Avertisment de ultimă oră al meteorologilor ANM. România, sub averse torențiale și grindină, care sunt zonele afectate
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A fost ceață în București, la primele ore ale dimineții, iar cerul a fost înnorat. Până la ora 23.00 este în vigoare o atenționare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică care se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului.

  • Pe alocuri vor fi vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.
  • În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp, anunță ANM.

Sursa – ANM

ANM, o nouă atenționare meteorologică

În Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, transmite ANM.

Sursa ANM

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

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