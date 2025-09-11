Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru achiziţionarea unui avion Frontex, cu o investiţie este de 163,7 milioane lei, dintre care 90% vor fi finanţaţi din fonduri europene, iar 10% din bugetul naţional. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că: „Era nevoie de un astfel de avion. Se înscrie în strategia noastră la ministerul de Interne”.

Ministrul de Interne a comentat la Antena 3CNN că prin achiziția acestui avion se are în vedere combaterea migrației ilegale, una din prioritățile Ministerului de Interne, încă de pe vremea în care încercam să intrăm în Schengen.

„În ultimii doi ani, poliția de Frontieră, MAI au reușit să reducă această migrație ilegală cu 70%. România este la ora actuală una dintre cele mai sigure țări din punct de vedere al migrației ilegale. Presiunile pe această problemă vor crește, tentativele de a trecere frontierele țării noastre vor crește, înregistrăm anumite semnale în acest sens, sunt coridoare pe care le-am identificat prin cooperare polițienească internaționale”, a spus Predoiu.

Avionul care urmează să intre în posesia Ministerului de Interne este unul de ultimă generație.