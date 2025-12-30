Atenţie, COD GALBEN de vânt! Salvamontiştii avertizează turiştii care vor să urce pe munte

Serviciul Salvamont Argeş a transmis o avertizare de vânt puternic pe munte. Rafalele tind să ajungă la 120km/h.

Salvamontiştii argeşeni au transmis un mesaj, pe facebook, prin care atenţionează pe aceia care se vor aventura pe munte în perioada 30-31 decembrie, în intervalul 10:00(30 decembrie)-20:00(31 decembrie) că vor avea parte de rafale puternice de vânt.

Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului 90-120 km/h, viscol, vizibilitate redusă în zona de munte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”

Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri