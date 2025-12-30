Prima pagină » Actualitate » Atenţie, COD GALBEN de vânt! Salvamontiştii avertizează turiştii care vor să urce pe munte

Atenţie, COD GALBEN de vânt! Salvamontiştii avertizează turiştii care vor să urce pe munte

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 11:16, Actualitate

Serviciul Salvamont Argeş a transmis o avertizare de vânt puternic pe munte. Rafalele tind să ajungă la 120km/h. 

Salvamontiştii argeşeni au transmis un mesaj, pe facebook, prin care atenţionează pe aceia care se vor aventura pe munte în perioada 30-31 decembrie, în intervalul 10:00(30 decembrie)-20:00(31 decembrie) că vor avea parte de rafale puternice de vânt.

Fenomenele vizate sunt intensificări ale vântului 90-120 km/h, viscol, vizibilitate redusă în zona de munte.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cod roșu de viscol pe Transalpina. Nu mai e permisă urcarea de la Novaci la Rânca, pe DN 67C: „Dacă doriți să coborâți, vă rugăm să o faceți acum”

Vântul din Cluj i-a obligat pe piloţi să recurgă la manevre extreme. „Crabbing” executat pe rafale de până la 31 de noduri

Recomandarea video

Citește și

DISTRACȚIE Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
12:07
Se schiază în Poiana Brașov. Pârtiile Bradul și Stadion au fost deschise
FLASH NEWS Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice
11:49
Controverse în CV-ul primarului Capitalei: Ciprian Ciucu a declarat funcția de lector la Universitatea din București, însă UB îl contrazice
ACTUALITATE Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic
11:45
Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic
Culmea ipocriziei. În timp ce ministrul Radu Miruță îi înfierează pe magistrați pe tema pensiilor speciale, tatăl acestuia, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Și el are acum o pensie specială
11:44
Culmea ipocriziei. În timp ce ministrul Radu Miruță îi înfierează pe magistrați pe tema pensiilor speciale, tatăl acestuia, fost judecător, este acuzat că s-a pensionat fără a avea vechimea necesară. Și el are acum o pensie specială
POLITICĂ Victor Ponta scrie despre lipsa ministrului Educaţiei, la început de nou an şcolar, şi de faptul că premierul nu se grăbeşte să desemneze altul
10:49
Victor Ponta scrie despre lipsa ministrului Educaţiei, la început de nou an şcolar, şi de faptul că premierul nu se grăbeşte să desemneze altul
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o nouă cale de a încetini îmbătrânirea în interiorul celulelor

Cele mai noi