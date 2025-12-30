Prima pagină » Actualitate » Circulaţi cu ATENŢIE pe Valea Oltului! Un autocamion staţionat blochează deszăpezirea carosabilului

Direcţia Regională de Drumuri Craiova atenţionează şoferii să fie atenţi pe Valea Oltului. Circulația este îngreunată pe DN 7 – Valea Oltului din cauza unui autocamion staționat pe partea carosabilă, din motive ce urmează a fi clarificate.

Utilajele de deszăpezire nu au putut interveni eficient cu lamă și material antiderapant. În zonă se înregistrează ninsori abundente, care afectează condițiile de trafic, informează cei de la DRDP Craiova.

„Rugăm participanții la trafic să manifeste răbdare și responsabilitate, să rămână în coloană și să nu încerce depășiri sau circulația pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore și pot pune în pericol siguranța rutieră.

Intervențiile vor fi reluate de îndată ce situația o va permite. Circulați cu prudență și adaptați viteza la condițiile de drum”, transmit autorităţile.

