Internetul din Rusia, la cheremul FSB. Putin se spală pe mâini și pune presiune pe premierul Mișustin. „Confruntare între două grupuri din interiorul sistemului, combustibil pentru o luptă birocratică”

De câteva săptămâni, unii comentatori proclamă că președintele rus Vladimir Putin pierde controlul. Popularitatea sa scade. Un conflict deschis între grupurile de elită rusești subminează regimul. Principalul indicator al instabilității sistemului ar fi fost, se presupune, nivelul neobișnuit de frustrare cauzat de întreruperile internetului la Moscova și Sankt Petersburg.

„Nimic din toate acestea nu a fost o fantezie deșartă”, punctează Alexandra Prokopenko într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

„Tensiunea din cadrul sistemului politic rus a crescut cu adevărat. Dar nu a fost o criză existențială. Conflictul privind restricțiile de internet a fost birocratic – nu politic. Nu a fost o luptă pentru libertate și nici o încercare de a prelua puterea. A fost o ciocnire între două grupuri de birocrați care căutau să-și protejeze interesele. Scăderea ratingului lui Putin a fost doar o armă în acest conflict”, explică Prokopenko.

Intră în scenă serviciul științific și tehnic al FSB

În cele din urmă, sistemul de securitate al Rusiei a ieșit învingător. Restricțiile online au devenit normalizate.

FSB și guvernul au fost însărcinate să colaboreze pentru a se asigura că anumite funcții cheie rămân accesibile. Cu alte cuvinte, conflictul a fost soluționat fără a pune în pericol regimul. Sistemul a fost stabilizat cu succes.

„Penele de curent localizate ale internetului din Rusia nu sunt o noutate. Atacurile regulate ale dronelor ucrainene au dus de mult timp la o acoperire neregulată a internetului în unele regiuni rusești. Internetul mobil este dezactivat în încercarea de a afecta sistemele de navigație ale dronelor.

Singura evoluție nouă a fost că acestea au început să afecteze Moscova și Sankt Petersburg.

O pană de curent a internetului din martie la Moscova, de exemplu, a durat nouăsprezece zile

Potrivit The Bell, aceasta a fost ordonată de serviciul științific și tehnic al FSB. S-a oferit operatorilor de telefonie mobilă o hartă a stațiilor de bază care trebuiau închise”, continuă Alexandra Prokopenko.

Sincopele internetului de la Moscova au înfuriat înalții birocrați ruși

Spre deosebire de regiuni, sincopele internetului de la Moscova au înfuriat înalții birocrați ruși. În special pe oficialii din administrația prezidențială. Aceștia au nevoie de internet (și de aplicația de mesagerie Telegram, care a fost blocată) pentru a se pregăti pentru alegerile parlamentare din septembrie.

„Acești oficiali au început să folosească toate mijloacele de care dispuneau pentru a-și exprima frustrarea.

Vicepreședintele Dumei de Stat, Vladislav Davankov, reprezintă partidul Poporul Nou. Este apropiat de managerii politici ai Kremlinului și a lansat o petiție care se opune închiderilor.

Alte așa-numite partide politice „din sistem” și-au exprimat, de asemenea, opoziția.

În cadrul Kremlinului exista un al doilea grup care era, de asemenea, supărat pe închideri. Este vorba despre cei responsabili de propagandă.

Aceștia sunt conduși de prim-adjunctul șefului de cabinet, Alexei Gromov.

Penele de curent i-au îngreunat și viața ministrului Dezvoltării Digitale, Maksut Shadayev, care pierdea rapid respectul profesioniștilor IT.

Aceasta a fost esența conflictului. Nu a fost o revoltă populară împotriva cenzurii, nici o opoziție față de represiunea tot mai mare.

A fost o confruntare între două grupuri din interiorul sistemului. Când autoritățile de securitate au intrat în calea managerilor politici ai Kremlinului, acestea au răspuns încercând să atragă atenția lui Putin.

Aceasta a implicat scurgeri de informații către mass-media. Dar și implicarea unor figuri influente din lumea tehnologiei pentru a se întâlni cu înalți oficiali din domeniul securității”, mai scrie Alexandra Prokopenko.

„Apariția informațiilor despre scăderea ratingurilor lui Putin ar trebui considerată o decizie birocratică”

Popularitatea lui Putin a scăzut pe măsură ce războiul cu Ucraina se prelungește. Atacurile cu drone ucrainene devin mai frecvente. Economia se clatină și nivelul de trai scade.

„Sondajul Centrului Levada a raportat că ratingul liderului rus a scăzut de la 86% la 79%. Fundația Opiniei Publice a transmis că ratingul a scăzut 79% la 73%. VTsIOM, o organizație afiliată Kremlinului, a precizat că ratingul ar fi scăzut de la 75% la doar 65%.

O scădere de 10 puncte procentuale înregistrată de VTsIOM între martie și aprilie a provocat o agitație deosebită.

A interpreta acest lucru ca o reflectare clară a stării de spirit a rușilor ar însemna ignorarea naturii sociologiei într-un stat autoritar.

Ratele de aprobare într-un mediu nedemocratic nu măsoară neapărat sprijinul.

Măsoară disponibilitatea de a declara public un astfel de sprijin.

În plus, sociologii afiliați guvernului din Rusia nu publică rezultatele sondajelor lor fără aprobarea managerilor politici ai Kremlinului.

Apariția informațiilor despre scăderea ratingurilor lui Putin ar trebui considerată o decizie birocratică”, explică Prokopenko.

„Aceasta este o mișcare clasică a lui Putin”

Într-o întâlnire din aprilie, Putin a ordonat guvernului să colaboreze cu FSB pentru a asigura funcționarea neîntreruptă a serviciilor critice, precum sistemele de plată și serviciile publice, în perioadele în care internetul era „restricționat”.

Formularea ordinului a precizat clar că întreruperile internetului nu erau rezervate situațiilor de urgență, ci erau acum normalizate.

„Nu există limite privind puterile FSB de a limita accesul la internet în Rusia – și nimeni din cadrul regimului nu susține că ar trebui să existe.

Dar ordinul lui Putin, care are termen limită 1 iulie, creează spațiu pentru o discuție interinstituțională.

Cu alte cuvinte, nu mai este problema Kremlinului: acesta a delegat-o guvernului”, mai scrie Prokopenko.

Putin nu a pus capăt conflictului

Putin nu a pus capăt conflictului.

„L-a instituționalizat, făcându-l responsabilitatea atât a prim-ministrului Mihail Mișustin, cât și a șefului FSB, Alexander Bortnikov.

Aceasta este o mișcare clasică a lui Putin, care nu rezolvă problema, ci doar creează o platformă pentru gestionarea acesteia.

În cele din urmă, acest conflict nu a avut legătură cu libertatea internetului, sectorul IT sau nevoile afacerilor.

Nimeni nu a încercat să facă apel la idei mai largi despre drepturile omului. Ambele părți erau interesate doar de nevoile lor operaționale.

Frustrarea a milioane de oameni lipsiți de internet mobil a fost doar un combustibil pentru o luptă birocratică”, încheie Alexandra Prokopenko.

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