Prima pagină » Știri » Trump, misiune neîndeplinită în Orientul Mijlociu? Mesajele contradictorii ale liderului SUA creează confuzie. „Ce înseamnă «a termina treaba», în termeni practici, rămâne neclar”

Trump, misiune neîndeplinită în Orientul Mijlociu? Mesajele contradictorii ale liderului SUA creează confuzie. „Ce înseamnă «a termina treaba», în termeni practici, rămâne neclar”

Cristian Lisandru
Trump, misiune neîndeplinită în Orientul Mijlociu? Mesajele contradictorii ale liderului SUA creează confuzie. „Ce înseamnă «a termina treaba», în termeni practici, rămâne neclar”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Orientul Mijlociu pare a fi, deocamdată, o misiune neîndeplinită din mandatul lui Donald Trump. La trei luni de la începerea războiului din Iran, SUA și Iranul sunt angajate în discuții menite să pună capăt crizei. Dar ambele părți au efectuat atacuri militare limitate una împotriva celeilalte, săptămâna aceasta. Un conflict separat, dar parte integrantă a tabloului general, între Israel și Hezbollah  – în Liban – a continuat.

Din perspectiva Americii, obiectivul central al discuțiilor dintre SUA și Iran are două puncte esențiale.

  • Redeschiderea Strâmtorii Ormuz.
  • Stabilirea unui cadru diplomatic mai sustenabil pentru abordarea unei liste mai lungi de probleme nerezolvate care stau la baza conflictului.

Donald Trump a prezidat cea de-a 12-a ședință de cabinet a administrației sale pe 27 mai. „A continuat să transmită mesaje contradictorii cu privire la calea de urmat în ceea ce privește Iranul”, consideră Brian Katulis și Athena Masthoff, într-o analiză publicată de Middle East Institute.

Trump a spus: „Iranul este foarte hotărât. Își dorește foarte mult să încheie o înțelegere. Până acum, nu au ajuns acolo; nu suntem mulțumiți de asta, dar vom fi. Vom fi. Ori asta, ori va trebui să terminăm treaba”.

Donald Trump | Foto – Mediafax

O perpetuare a status quo-ului foarte fragil”

Ce înseamnă „a termina treaba” în termeni practici rămâne neclar, punctează cei doi autori ai analizei.

Cel mai probabil scenariu, deocamdată, este o perpetuare a status quo-ului foarte fragil.

  • Administrația Trump oscilează între lovituri militare limitate și diplomație coercitivă.
  • Regimul iranian se concentrează pe supraviețuire și evită orice capitulare care l-ar face să pară la fel de slab pe cât este în realitate.

Nu se știe, acum, dacă războiul din Iran din 2026 va fi un câștig net sau o pierdere netă pentru securitatea națională a SUA”, continuă autorii analizei.

Administrația Trump oscilează între lovituri militare limitate și diplomație coercitivă / Foto – Mediafax

Washingtonul, puține progrese

Washingtonul a înregistrat puține progrese în primele cinci luni ale acestui an.  Pe agenda globală au figurat subiecte importante.

  • China: Rezultate nesemnificative ale summitului din mai.

Vizita lui Trump la Beijing a oferit oportunități pentru fotografii. Dar a oferit puțină claritate cu privire la traiectoria celei mai importante relații bilaterale din lumea de astăzi.

  • Rusia: Un război în desfășurare împotriva Ucrainei.

Rusia și-a menținut atacurile militare agresive împotriva Ucrainei. A vizat Kievul cu drone și rachete în această săptămână. Asta în ciuda eforturilor considerabile depuse de echipa Trump în primele 16 luni de mandat pentru a pune capăt acestui război. Eșecul diplomatic continuu pe acest front aruncă o umbră lungă asupra percepției despre America ca o putere capabilă să obțină rezultatele dorite la masa negocierilor.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

  • India: O relație zdruncinată cu un partener cheie al SUA.

Mișcările politice ale lui Trump 2.0 privind India în ultimele 16 luni au creat noi incertitudini, iar vizita lui Rubio acolo din această săptămână nu a dus la noi progrese.

Marco Rubio | Foto – Mediafax

  • Comerț: Eșecuri pentru Trump și nicio cale clară de urmat. 

La mai bine de un an după ce Trump a anunțat tarife vamale radicale de Ziua Eliberării pentru aproape toate celelalte țări din lume, Curtea Supremă a decis împotriva puterii executive. Instanțele au ordonat administrației să ramburseze tarifele impuse ilegal”, explică autorii analizei.

Mișcările politice ale lui Trump 2.0 privind India în ultimele 16 luni au creat noi incertitudini / Foto – Mediafax

Inconstanța din abordarea generală a lui Trump”

Această scurtă trecere în revistă a peisajului global oferă contextul mai larg al situației cu care se confruntă America în Iran și în Orientul Mijlociu, în linii mari.

Inconstanța din abordarea generală a lui Trump, reflectată în declarații și acțiuni divergente de la anunțul unui armistițiu fragil în aprilie, i-a tulburat pe unii dintre cei mai apropiați parteneri ai Americii din regiune.

Deși încă privesc America ca pe partenerul strategic preferat, mulți își pun acum din ce în ce mai mult la îndoială fiabilitatea sa strategică și se îngrijorează de criza de eficacitate a politicii externe americane.

Politica lui Trump în Orientul Mijlociu din mai 2026 nu este nici pe departe apropiată de aspirațiile pe care le avea acum un an. Atunci, Trump încheia un turneu în trei țări din regiune.

  • Obiectivul strategic era aprofundarea implicării economice a Americii cu principalele economii din Golful Arab în chestiuni precum inteligența artificială și acordurile majore de investiții.
  • Această viziune ambițioasă a unei noi relații cu regiunea, bazată pe oportunități viitoare pentru afaceri și comerț, va rămâne iluzorie dacă Statele Unite nu pot propune o abordare realistă.

Este nevoie de așa ceva pentru a face față numeroaselor provocări dificile de securitate care se profilează ca fiind importante în Iran și pe frontul israeliano-palestinian”, avertizează autorii analizei.

Politica lui Trump în Orientul Mijlociu din mai 2026 nu este nici pe departe apropiată de aspirațiile pe care le avea acum un an / Foto – Mediafax

„Aceasta este o sarcină foarte dificilă”

Deocamdată, Iranul va continua să domine agenda. Întrebări importante despre obiectivele generale și implicațiile mișcărilor făcute de Trump rămân în mare parte fără răspuns în termeni practici.

Administrația Trump caută un acord pentru a readuce situația cu Iranul la status quo-ul anterior datei de 27 februarie.

Încearcă, în același timp, să creeze un cadru pentru a aborda aceleași probleme care existau înainte de începerea războiului.

  • Aceasta va însemna probabil un proces lung și incert, având în vedere dinamica schimbătoare a regiunii.
  • Chiar dacă administrația Trump anunță un Memorandum de Înțelegere cu Iranul, nu este clar dacă este posibil să-i convingă pe actualii lideri de la Teheran să renunțe la ceva ce au câștigat deja din război.
  • Este vorba despre mai multă influență asupra economiei globale în Strâmtoarea Hormuz, în primul rând.
  • Iranienii ar trebui convinși să facă progrese în chestiuni dificile, cum ar fi programul lor nuclear și rachetele balistice.

Aceasta este o sarcină foarte dificilă. Performanța lui Trump 2.0 în ceea ce privește tipul de diplomație susținută necesară pentru a genera rezultate strategice în alte arene precum Gaza și Rusia nu este de bun augur pentru viitorul politicii SUA față de Iran”, încheie autorii analizei publicate de Middle East Institute.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
09:00
Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
ANALIZA de 10 Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
10:00
Polonia vrea să fie SAFE și pune bazele celei mai mari armate din Europa. 300.000 soldați profesioniști, 200.000 rezerviști. „Industria de armament ar trebui să funcționeze 24 de ore din 24”
CONTROVERSĂ Cum și-a scris Rusia propria istorie în Asia Centrală. „Kârgâzii sunt un popor leneș și hoț. Îi poți vâna, dar nu-i poți mânca”
09:00
Cum și-a scris Rusia propria istorie în Asia Centrală. „Kârgâzii sunt un popor leneș și hoț. Îi poți vâna, dar nu-i poți mânca”
APĂRARE În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
16:22, 29 May 2026
În România există deja un sistem antidronă de ultimă generație. A fost instalat în Portul Constanța în urmă cu doar trei săptămâni. Cum funcționează
REACȚIE Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
12:40, 29 May 2026
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gândul de Vreme Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
11:42, 29 May 2026
Rafale puternice de vânt în următoarele ore. ANM a emis cod galben. Care sunt zonele afectate
Mediafax
Economia Rusiei, tot mai afectată de sancțiuni. Marile companii intră într-un „colaps gestionat”
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Filosoful aproape uitat care a prezis atomii cu 2.500 de ani înaintea fizicii moderne
CONTROVERSĂ Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
09:53
Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
SPORT Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
09:46
Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
SĂRBĂTOARE Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
09:21
Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
BANI Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
09:00
Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
INCIDENT Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens
08:40
Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens

Cele mai noi

Trimite acest link pe