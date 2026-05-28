Prima pagină » Știri » Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”

Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”

Cristian Lisandru
Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ucraina dovedește că deține mai multe „cărți” bune decât se presupunea. Rusia lui Putin nu mai avansează pe frontul de luptă, iar infrastructura țării este lovită, constant, de dronele și rachetele ucrainene, zădărnicind înaintarea trupelor rusești.

„Când negocierile se vor relua, acestea vor eșua din nou dacă Washingtonul nu-l poate convinge pe Putin să-și alinieze cerințele la realitate”, notează Mark Montgomery și John Hardie într-o analiză publicată de Foundation for Defense of Democracyes (FDD).

Mark Montgomery este contraamiral în retragere al Marinei SUA, acum director senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor. John Hardie este director adjunct al programului pentru Rusia.

Vladimir Putin, sub presiune / Foto – Mediafax

„Ucraina a intensificat atacurile asupra unor ținte rusești”

Ucraina are motive de optimism, scriu autorii analizei. Ucrainenii au supraviețuit celei mai grele ierni, în ciuda lipsei de apărare aeriană pentru protejarea infrastructurii energetice. Oamenii rămân rezistenți.

Deși Ucraina este puțin probabil să-și recucerească o mare parte din teritoriul său, câștigurile Rusiei au devenit din ce în ce mai lente și mai costisitoare.

Avantajele tactice și tehnologice ale Ucrainei în materie de inovație fac puțin probabil succesul pe termen lung al Rusiei.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Probabil că vom vedea ofensiva rusească cum câștigă teren limitat luna aceasta — dar câștigurile teritoriale vor fi rapid estompate.

  • Ucraina și-a îmbunătățit semnificativ capacitata de a lovi cu drone.
  • A atacat constant la 30 sau 50 de kilometri în spatele liniilor rusești.
  • Acest lucru lasă trupele rusești practic fără nicio șansă de a realiza o cuceriremajoră.
  • Armata ucraineană a încetat să mai piardă mulți soldați sau echipament.
  • Calitatea forțelor Rusiei continuă să scadă.

Ucraina a intensificat atacurile asupra unor ținte rusești cu rază medie de acțiune, cum ar fi sistemele logistice și de apărare aeriană.

Operațiunile de manevră rusești, deja dificile, sunt extrem de riscante. Bombardamentele la distanță lungă asupra infrastructurii petroliere și a uzinelor industriale de apărare îngreunează finanțarea mașinii de război a lui Putin”, continuă autorii analizei.

Dă rateuri motorul mașinii de război a lui Putin? / Foto – Mediafax

Putin vrea să încheie războiul în termenii săi

Bombardamentele neobosite au forțat Moscova să reducă parada militară anuală din 9 mai din Piața Roșie — un spectacol conceput de obicei ca o demonstrație de forță. A devenit o recunoaștere tacită a neputinței.

Încetinirea economică a Rusiei, mai gravă decât se aștepta, l-a făcut pe Putin să ceară răspunsuri din partea înalților oficiali.

  • Oboseala publică față de conflict, care se prelungește acum mai mult decât „Marele Război Patriotic” sovietic împotriva Germaniei naziste, a crescut.
  • Restricțiile privind accesul la internetul mobil și aplicațiile populare de socializare au stârnit nemulțumirea atât în ​​rândul rușilor de rând, cât și al elitelor.
  • Acest lucru nu îl pune pe Putin în pericol serios de lovitură de stat sau revoltă, dar pare să simtă presiunea de a încheia războiul.

Cu toate acestea, el încă insistă să facă acest lucru în termenii săi”, avertizează autorii analizei.

„Kievul nu va ceda teritorii pe care Rusia nu le poate cuceri”

Kremlinul a transmis luna aceasta că o continuare a discuțiilor de pace ar fi o „pierdere de timp” dacă Kievul nu predă partea controlată de Ucraineni din regiunea Donețk din estul țării.

Pentru Kiev, aceasta este o idee fără valoare: teritoriul include o „centură de fortărețe” de orașe și comune pe care Rusia, în ritmul actual de avansare, ar avea nevoie de ani pentru a le cuceri.

Același impas a zădărnicit eforturile SUA de menținere a păcii  încă de anul trecut.

  • Casa Albă a insistat asupra unor concesii teritoriale din partea Ucrainei, considerată partea mai slabă.
  • Deși ucrainenii pot accepta să lase teritoriile deja ocupate sub control de facto rusesc, Kievul nu va ceda teritorii pe care Rusia nu le poate cuceri.
  • Negociatorii americani au sugerat transformarea părții din Donețk, controlată de Ucraina, într-o „zonă economică liberă” demilitarizată.
  • Dar acest compromis a eșuat atunci când Moscova a insistat să obțină control administrativ și să desfășoare trupe ale gărzii naționale ruse în teritoriu. Kievul a refuzat.

Kievul nu va ceda teritorii pe care Rusia nu le poate cuceri / Foto – Mediafax

Rusia a precizat că revendicările sale nu se termină odată cu Donețk. Kremlinul a spus că o capitulare a Ucrainei în această chestiune nu ar face decât să deblocheze un armistițiu și negocieri pentru o soluționare finală.

Putin ar insista, probabil, asupra unor restricții suplimentare asupra suveranității Ucrainei”, cred autorii analizei.

„Epuizarea lui Putin va necesita timp”

În loc să bazeze un acord pe concesii suplimentare din partea Ucrainei, președintele Trump ar trebui să se concentreze pe exploatarea slăbiciunilor Rusiei. Totodată, să-l convingă pe Putin să accepte termeni proporționali cu realitatea.

Washingtonul ar putea relua propunerea sa privind o zonă demilitarizată, dar insistând ca aceasta să rămână sub suveranitatea Ucrainei.

  • Trump ar trebui să-i sublinieze lui Putin că Rusia nu are o cale spre victorie.

Donald Trump | Foto – Mediafax

  • Ar trebui să combine acest mesaj cu furnizarea continuă de arme finanțate din fonduri europene și de informații americane către Ucraina.
  • În mod concertat, Statele Unite ar trebui să acționeze pentru a exacerba problemele economice ale Rusiei.

Epuizarea lui Putin va necesita timp. Dar s-ar putea dovedi imposibilă. Pentru a realiza pacea, Putin trebuie făcut să înțeleagă limitele cărților sale – și să se adapteze în consecință”, încheie autorii analizei.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
10:00
Iranul vrea să încheie războiul cu SUA, dar nu oricum. „Urmărește să stabilească o nouă realitate strategică” / În Israel, scenariul este îngrijorător
MEDIU Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
13:30
Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
Gândul de Vreme Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
10:35
Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
ANALIZA de 10 Călcâiul lui Ahile. Cum s-a transformat sistemul de recrutare din Ucraina într-o „vânătoare de oameni”, de front scapă doar privilegiații. „Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot”
10:00
Călcâiul lui Ahile. Cum s-a transformat sistemul de recrutare din Ucraina într-o „vânătoare de oameni”, de front scapă doar privilegiații. „Erau Rolls-Royce-uri și Bentley-uri peste tot”
TRAGEDIE Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului
08:12
Tragedie pe calea ferată, în Petroșani. O femeie a murit după ce și-a salvat fetița din fața trenului
FLASH NEWS Salariile au început să scadă în Marea Britanie, SUA și Franța. Țările bogate, afectate de inflație și lipsa locurilor de muncă
17:09, 26 May 2026
Salariile au început să scadă în Marea Britanie, SUA și Franța. Țările bogate, afectate de inflație și lipsa locurilor de muncă
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Digi24
Triplă crimă. O bunică și cei doi nepoți ai săi, găsiți morți în apartamentul în care locuiau
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Europa, abandonată în brațele lui Putin? Prognoza unui fost șef al spionajului românesc după ce SUA au întors spatele UE
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Digi24
Cum a răspuns ministrul Educației criticilor că a ignorat discursul emoționant al unei eleve
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Premieră mondială: rezervă uriașă de „apă reîmprospătată”, descoperită la 200 de metri sub fundul mării
FLASH NEWS Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”
10:22
Trump respinge controlul iranian în Ormuz: „Nimeni nu va controla strâmtoarea”. Amenințări dure la adresa Omanului: „Va trebui să-i aruncăm în aer”
REACȚIE Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah
09:43
Trump își anunță susținerea pentru premierul Pașinian înaintea alegerilor din Armenia. Erevanul se rupe de Rusia după conflictul din Karabah
FLASH NEWS Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova, vineri. Întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Programul deplasării
09:37
Ilie Bolojan, vizită în Republica Moldova, vineri. Întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Programul deplasării
REACȚIE Primăria Cluj reacționează după informațiile privind interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental: „Avem drept de preempțiune”
09:23
Primăria Cluj reacționează după informațiile privind interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental: „Avem drept de preempțiune”
LIFESTYLE Proverbul chinezesc al zilei: „Un zâmbet îți va aduce…” Lecții de viață despre fericire și motivul pentru care bucuria este contagioasă
09:11
Proverbul chinezesc al zilei: „Un zâmbet îți va aduce…” Lecții de viață despre fericire și motivul pentru care bucuria este contagioasă
INCIDENT China mobilizează avioane și nave de război după apariția unei fregate olandeze în Marea Chinei. Beijingul acuză Amsterdamul de „provocare”
09:05
China mobilizează avioane și nave de război după apariția unei fregate olandeze în Marea Chinei. Beijingul acuză Amsterdamul de „provocare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe