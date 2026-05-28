Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”

Ucraina dovedește că deține mai multe „cărți” bune decât se presupunea. Rusia lui Putin nu mai avansează pe frontul de luptă, iar infrastructura țării este lovită, constant, de dronele și rachetele ucrainene, zădărnicind înaintarea trupelor rusești.
„Când negocierile se vor relua, acestea vor eșua din nou dacă Washingtonul nu-l poate convinge pe Putin să-și alinieze cerințele la realitate”, notează Mark Montgomery și John Hardie într-o analiză publicată de Foundation for Defense of Democracyes (FDD).
Mark Montgomery este contraamiral în retragere al Marinei SUA, acum director senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor. John Hardie este director adjunct al programului pentru Rusia.
Ucraina are motive de optimism, scriu autorii analizei. Ucrainenii au supraviețuit celei mai grele ierni, în ciuda lipsei de apărare aeriană pentru protejarea infrastructurii energetice. Oamenii rămân rezistenți.
„Deși Ucraina este puțin probabil să-și recucerească o mare parte din teritoriul său, câștigurile Rusiei au devenit din ce în ce mai lente și mai costisitoare.
Avantajele tactice și tehnologice ale Ucrainei în materie de inovație fac puțin probabil succesul pe termen lung al Rusiei.
Probabil că vom vedea ofensiva rusească cum câștigă teren limitat luna aceasta — dar câștigurile teritoriale vor fi rapid estompate.
Ucraina a intensificat atacurile asupra unor ținte rusești cu rază medie de acțiune, cum ar fi sistemele logistice și de apărare aeriană.
Operațiunile de manevră rusești, deja dificile, sunt extrem de riscante. Bombardamentele la distanță lungă asupra infrastructurii petroliere și a uzinelor industriale de apărare îngreunează finanțarea mașinii de război a lui Putin”, continuă autorii analizei.
Bombardamentele neobosite au forțat Moscova să reducă parada militară anuală din 9 mai din Piața Roșie — un spectacol conceput de obicei ca o demonstrație de forță. A devenit o recunoaștere tacită a neputinței.
„Încetinirea economică a Rusiei, mai gravă decât se aștepta, l-a făcut pe Putin să ceară răspunsuri din partea înalților oficiali.
Cu toate acestea, el încă insistă să facă acest lucru în termenii săi”, avertizează autorii analizei.
Kremlinul a transmis luna aceasta că o continuare a discuțiilor de pace ar fi o „pierdere de timp” dacă Kievul nu predă partea controlată de Ucraineni din regiunea Donețk din estul țării.
Pentru Kiev, aceasta este o idee fără valoare: teritoriul include o „centură de fortărețe” de orașe și comune pe care Rusia, în ritmul actual de avansare, ar avea nevoie de ani pentru a le cuceri.
„Același impas a zădărnicit eforturile SUA de menținere a păcii încă de anul trecut.
Rusia a precizat că revendicările sale nu se termină odată cu Donețk. Kremlinul a spus că o capitulare a Ucrainei în această chestiune nu ar face decât să deblocheze un armistițiu și negocieri pentru o soluționare finală.
Putin ar insista, probabil, asupra unor restricții suplimentare asupra suveranității Ucrainei”, cred autorii analizei.
În loc să bazeze un acord pe concesii suplimentare din partea Ucrainei, președintele Trump ar trebui să se concentreze pe exploatarea slăbiciunilor Rusiei. Totodată, să-l convingă pe Putin să accepte termeni proporționali cu realitatea.
„Washingtonul ar putea relua propunerea sa privind o zonă demilitarizată, dar insistând ca aceasta să rămână sub suveranitatea Ucrainei.
Epuizarea lui Putin va necesita timp. Dar s-ar putea dovedi imposibilă. Pentru a realiza pacea, Putin trebuie făcut să înțeleagă limitele cărților sale – și să se adapteze în consecință”, încheie autorii analizei.
