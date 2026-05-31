Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis – pe 17 mai – că o epidemie a unei tulpini rare de Ebola, cunoscută sub numele de virusul Bundibugyo, în Republica Democrată Congo (RDC) și Uganda a constituit o urgență de sănătate publică de interes internațional.
Ebola este semnificativ mai puțin transmisibilă decât multe virusuri transmise pe calea aerului. Totuși, în prezent nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo.
Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat pe 22 mai că nivelul de risc în RDC este „foarte ridicat la nivel național, ridicat la nivel regional și scăzut la nivel global”.
„Boala Ebola cauzată de virusul Bundibugyo în Republica Democrată Congo și Uganda constituie o situație de urgență de sănătate publică de interes internațional (USPIC), dar nu îndeplinește criteriile de urgență pandemică”, a transmis OMS.
În plus, două cazuri confirmate de laborator (inclusiv un deces) fără nicio legătură aparentă unul cu celălalt au fost raportate în Kampala, Uganda.
Au fost descoperite la un interval de 24 de ore unul de celălalt, în zilele de 15 și 16 mai 2026, la două persoane care călătoreau din Republica Democrată Congo.
Un alt caz raportat pe 16 mai, o persoană care se întorcea din Ituri la Kinshasa, a avut un rezultat negativ pentru virusul Bundibugyo la testele de confirmare efectuate de INRB. Prin urmare, nu este considerat un caz confirmat.
Cazuri suspecte au fost raportate în Ituri și Kivu de Nord. În plus, în zona afectată au fost raportate cel puțin patru decese în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății, într-un context clinic sugestiv pentru febră hemoragică virală.
Au apărut îngrijorări cu privire la transmiterea asociată asistenței medicale. Totodată, sunt evidențiate lacunele în măsurile de prevenire și control al infecțiilor și potențialul de amplificare în cadrul unităților sanitare.
Insecuritatea persistentă, criza umanitară, mobilitatea ridicată a populației, natura urbană sau semi-urbană a actualului punct fierbinte și rețeaua extinsă de unități medicale informale agravează și mai mult riscul de răspândire.
Problemele au fost observate și în timpul epidemiei de Ebola din provinciile Kivu de Nord și Ituri din 2018-2019.
Cu toate acestea, spre deosebire de tulpinile de Ebola-Zair, în prezent încă nu există terapii sau vaccinuri specifice virusului Bundibugyo aprobate.
Politica joacă un rol în răspunsul la bolile infecțioase, așa cum a fost evident în timpul pandemiei de COVID-19.
RDC nu face excepție, iar încrederea publicului în autoritățile guvernamentale este deosebit de fragilă în acest moment.
„Președintele Félix Tshisekedi cochetează cu un al treilea mandat; porțiuni mari din teritoriul estic rămân sub controlul M23, un grup insurgent congolez susținut de Rwanda; iar acordurile neclare de securitate în schimbul mineralelor alimentează incertitudinea și suspiciunea”, spune cercetătoarea Michelle Gavin.
Pe rețelele de socializare, teoriile conspirației abundă. Sugerează că epidemia este o distragere a atenției, o farsă, o schemă de a face bani sau un pretext pentru o altă agendă nefastă.
„Neîncrederea profundă față de autorități și față de străini, care pătrunde în societatea congoleză după generații de exploatare, creează un context deosebit de dificil pentru acest răspuns la Ebola”, mai avertizează Michelle Gavin într-o analiză publicată de Council on Foreign Affairs.
Toate acestea se desfășoară în contextul unei insecurități profunde.
„Nu este un mediu în care este ușor să se înființeze rapid noi facilități. Nu este ușor să se distribuie materiale medicale sau chiar să se obțină informații precise și la timp despre ceea ce se întâmplă în diferite comunități”, mai spune Michelle Gavin.
Virusurile Ebola sunt un grup de virusuri care infectează oamenii și animalele, în principal în anumite părți ale Africii Centrale și de Vest. Există cinci specii de virus Ebola care pot provoca infecții la oameni.
Virusurile Ebola sunt considerate printre cele mai periculoase virusuri, cu rate ale mortalității cuprinse între 30 și 90%.
Virusurile Ebola se găsesc de obicei la animale, despre care se crede că sunt gazdele naturale. Infecția la om urmează de obicei unui eveniment de „contact” în care un om a intrat în contact cu un animal infectat.
Transmiterea de la persoană la persoană poate avea loc în timpul contactului apropiat cu o persoană infectată, prin fluide corporale.
Tratamentul include menținerea fluidelor, înlocuirea sărurilor și mineralelor esențiale și tratarea complicațiilor pe măsură ce apar.
