Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a transmis – pe 17 mai – că o epidemie a unei tulpini rare de Ebola, cunoscută sub numele de virusul Bundibugyo, în Republica Democrată Congo (RDC) și Uganda a constituit o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Ebola este semnificativ mai puțin transmisibilă decât multe virusuri transmise pe calea aerului. Totuși, în prezent nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat pe 22 mai că nivelul de risc în RDC este „foarte ridicat la nivel național, ridicat la nivel regional și scăzut la nivel global”.

Au existat 82 de cazuri confirmate

Ghebreyesus a remarcat că situația din Uganda vecină este „stabilă”.

OMS a alocat până în prezent 3,9 milioane de dolari din Fondul său de contingență pentru situații de urgență pentru a sprijini eforturile de răspuns.

„Boala Ebola cauzată de virusul Bundibugyo în Republica Democrată Congo și Uganda constituie o situație de urgență de sănătate publică de interes internațional (USPIC), dar nu îndeplinește criteriile de urgență pandemică”, a transmis OMS.

Focare neobișnuite de decese comunitare cu simptome compatibile cu boala virală Bundibugyo

La data de 16 mai 2026, opt cazuri confirmate de laborator, 246 de cazuri suspecte și 80 de decese suspecte au fost raportate în provincia Ituri din Republica Democrată Congo, în cel puțin trei zone sanitare, inclusiv Bunia, Rwampara și Mongbwalu.

În plus, două cazuri confirmate de laborator (inclusiv un deces) fără nicio legătură aparentă unul cu celălalt au fost raportate în Kampala, Uganda.

Au fost descoperite la un interval de 24 de ore unul de celălalt, în zilele de 15 și 16 mai 2026, la două persoane care călătoreau din Republica Democrată Congo.

Un alt caz raportat pe 16 mai, o persoană care se întorcea din Ituri la Kinshasa, a avut un rezultat negativ pentru virusul Bundibugyo la testele de confirmare efectuate de INRB. Prin urmare, nu este considerat un caz confirmat.

În mai multe zone sanitare din Ituri au fost raportate focare neobișnuite de decese comunitare cu simptome compatibile cu boala virală Bundibugyo (BVD).

Cazuri suspecte au fost raportate în Ituri și Kivu de Nord. În plus, în zona afectată au fost raportate cel puțin patru decese în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății, într-un context clinic sugestiv pentru febră hemoragică virală.

Au apărut îngrijorări cu privire la transmiterea asociată asistenței medicale. Totodată, sunt evidențiate lacunele în măsurile de prevenire și control al infecțiilor și potențialul de amplificare în cadrul unităților sanitare.

Există incertitudini semnificative cu privire la numărul real de persoane infectate și la răspândirea geografică asociate cu acest eveniment în prezent.

În plus, există o înțelegere limitată a legăturilor epidemiologice cu cazurile cunoscute sau suspectate.

Rata ridicată de pozitivitate a probelor inițiale colectate (cu opt rezultate pozitive din cele 13 probe colectate în diverse zone), confirmarea cazurilor în Kampala, tendințele crescânde în raportarea sindroamelor de cazuri suspecte și focarele de decese în provincia Ituri indică un focar potențial mult mai mare decât cel detectat și raportat în prezent, cu un risc semnificativ de răspândire la nivel local și regional.

Insecuritatea persistentă, criza umanitară, mobilitatea ridicată a populației, natura urbană sau semi-urbană a actualului punct fierbinte și rețeaua extinsă de unități medicale informale agravează și mai mult riscul de răspândire.

Problemele au fost observate și în timpul epidemiei de Ebola din provinciile Kivu de Nord și Ituri din 2018-2019.

Cu toate acestea, spre deosebire de tulpinile de Ebola-Zair, în prezent încă nu există terapii sau vaccinuri specifice virusului Bundibugyo aprobate.

Teoria conspirației

Politica joacă un rol în răspunsul la bolile infecțioase, așa cum a fost evident în timpul pandemiei de COVID-19.

RDC nu face excepție, iar încrederea publicului în autoritățile guvernamentale este deosebit de fragilă în acest moment.

„Președintele Félix Tshisekedi cochetează cu un al treilea mandat; porțiuni mari din teritoriul estic rămân sub controlul M23, un grup insurgent congolez susținut de Rwanda; iar acordurile neclare de securitate în schimbul mineralelor alimentează incertitudinea și suspiciunea”, spune cercetătoarea Michelle Gavin.

Pe rețelele de socializare, teoriile conspirației abundă. Sugerează că epidemia este o distragere a atenției, o farsă, o schemă de a face bani sau un pretext pentru o altă agendă nefastă.

„Neîncrederea profundă față de autorități și față de străini, care pătrunde în societatea congoleză după generații de exploatare, creează un context deosebit de dificil pentru acest răspuns la Ebola”, mai avertizează Michelle Gavin într-o analiză publicată de Council on Foreign Affairs.

Insecuritate profundă în regiune

Toate acestea se desfășoară în contextul unei insecurități profunde.

Estul Congo-ului este afectat de conflicte de decenii întregi.

Zeci de grupări armate operează în regiune, la fel ca și forțele militare străine din Burundi, Rwanda și Uganda.

Aproape un milion de oameni din Ituri, unde focarul este cel mai grav, sunt strămutați.

Infrastructura de transport și comunicații este precară.

„Nu este un mediu în care este ușor să se înființeze rapid noi facilități. Nu este ușor să se distribuie materiale medicale sau chiar să se obțină informații precise și la timp despre ceea ce se întâmplă în diferite comunități”, mai spune Michelle Gavin.

Ce este virusul Ebola?

Virusurile Ebola sunt un grup de virusuri care infectează oamenii și animalele, în principal în anumite părți ale Africii Centrale și de Vest. Există cinci specii de virus Ebola care pot provoca infecții la oameni.

Majoritatea focarelor anterioare au fost cauzate de specii de Ebola din Zair, inclusiv cel mai mare focar cunoscut din 2014, care a înregistrat 28.715 de cazuri.

Focarul actual raportat în Republica Democrată Congo și Uganda este cauzat de Ebola Bundibugyo, o specie a virusului Ebola care a provocat mai puține focare decât Ebola din Zair.

Virusurile Ebola sunt considerate printre cele mai periculoase virusuri, cu rate ale mortalității cuprinse între 30 și 90%.

Cum se răspândește Ebola?

Virusurile Ebola se găsesc de obicei la animale, despre care se crede că sunt gazdele naturale. Infecția la om urmează de obicei unui eveniment de „contact” în care un om a intrat în contact cu un animal infectat.

Transmiterea de la persoană la persoană poate avea loc în timpul contactului apropiat cu o persoană infectată, prin fluide corporale.

Persoanele care îngrijesc o persoană cu boala virusului Ebola (Ebola), inclusiv membrii familiei și lucrătorii din domeniul sănătății, prezintă un risc deosebit de a fi expuse și de a contracta virusul.

Sunt disponibile vaccinuri și tratamente pentru boala Ebola din Zair. Este disponibilă inclusiv o terapie cu anticorpi care împiedică replicarea virusului în organism.

Diferențele dintre virusurile Ebola înseamnă că aceste vaccinuri și tratamente nu sunt eficiente împotriva Ebola din Bundibugyo.

În prezent, nu există vaccinuri aprobate sau tratamente specifice disponibile pentru Ebola din Bundibugyo.

Pacienții sunt în schimb îngrijiți cu suport. Se concentrează pe gestionarea simptomelor și sprijinirea organismului în timp ce acesta luptă împotriva infecției.

Tratamentul include menținerea fluidelor, înlocuirea sărurilor și mineralelor esențiale și tratarea complicațiilor pe măsură ce apar.

