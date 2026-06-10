Răzvan Dumitrescu, primul interviu după plecarea de la Antena 3 CNN. Jurnalistul va fi în direct, astăzi, cu Ionuț Cristache

Cunoscutul jurnalist Răzvan Dumitrescu, care a demisionat de la Antena 3 CNN după 15 ani de colaborare, vine în studioul emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” pentru a acorda primul interviu după demisie, live pe Gândul.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena 3, în data de 31 mai 2026.

Cu puțin timp înainte de anunț, Răzvan Dumitrescu a postat, pe Facebook, o imagine sugestivă.

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90, la TV SOTI. A fost prezentator al știrilor de seară, alături de Andreea Esca.

Ulterior, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a lucrat la TVR, B1 TV și Realitatea TV.

Din 2010 și-a continuat activitatea la Antena 3/Antena 3 CNN.

La Realitatea TV a moderat talk-show-ul politic „Realitatea Zilei”.

La Antena 3 a realizat emisiunea „Subiectiv”, format de actualitate și dezbatere difuzat în prime time.

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