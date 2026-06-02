Prima pagină » Știri externe » Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia

Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia

Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a respins ferm informațiile privind o posibilă introducere a vizelor pentru cetățenii ruși, afirmând că orice astfel de măsură ar fi anulată imediat.

Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși

Aleksandar Vučić a declarat că Serbia nu intenționează să elimine regimul de călătorie fără vize pentru Rusia și a respins informațiile apărute în spațiul public pe acest subiect.

Liderul de la Belgrad a spus că, în cazul în care o astfel de măsură ar apărea, aceasta ar fi „revocată imediat”.

Discuțiile au apărut după intervențiile venite din partea Kremlinului. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a comentat informațiile privind o posibilă schimbare a regimului de vize, avertizând că astfel de decizii au, de regulă, un caracter reciproc.

Ambasadorul Rusiei la Belgrad, Aleksandr Botsan-Kharchenko, a susținut la rândul său că actualul acord de călătorie rămâne avantajos pentru Serbia.

Consultări interne la Belgrad

Vučić a afirmat că nu există nicio inițiativă oficială în acest sens și că a verificat personal situația cu Ana Brnabić, președinta Adunării Naționale, pentru a vedea dacă subiectul a intrat în procesul legislativ.

„Este prima dată când aud de așa ceva”, a spus președintele sârb într-o apariție televizată la TV Prva, citat de POLITICO.

Președintele Serbiei a susținut că în jurul alegerilor există actori politici care încearcă să speculeze relația țării cu Rusia.

Sunt mulți care, înainte de alegeri, așteaptă sprijin din partea Federației Ruse și încearcă în orice fel să spună cele mai rele lucruri despre noi”, a spus Vučić. „Nu se vorbește despre asta și nici nu se va lua o astfel de decizie. Chiar dacă ar lua-o, ar fi revocată imediat.”

Serbia între Rusia și Uniunea Europeană

Relațiile apropiate dintre Belgrad și Moscova continuă să complice parcursul european al Serbiei.

Țara este candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană din 2012 și a început negocierile de aderare în 2014, însă procesul a stagnat în ultimii ani.

În aprilie, Comisia Europeană a avertizat că Serbia riscă să piardă până la 1,5 miliarde de euro din fonduri europene, pe fondul îngrijorărilor legate de regres democratic și de menținerea relațiilor strânse cu Rusia.

În luna mai, președinta parlamentului, Ana Brnabić, a criticat schimbările de abordare ale Uniunii Europene privind extinderea după izbucnirea războiului din Ucraina.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
17:06
Ofițer iranian: „Reluarea războiului cu SUA pare inevitabilă”/ Fox News: Trump, furios pe Netanyahu din cauza operațiunilor israeliene din Liban
CONTROVERSĂ Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
16:53
Numire surpriză în funcția de șef al Serviciilor de Informații din SUA. Trump a nominalizat un expert imobiliar, fără experiență în domeniu
FLASH NEWS Mette Frederiksen va prelua al treilea mandat de premier al Danemarcei, după negocieri de aproape două luni
15:03
Mette Frederiksen va prelua al treilea mandat de premier al Danemarcei, după negocieri de aproape două luni
FLASH NEWS Rusia spune că războiul cu Ucraina s-ar putea încheia până la finalul zilei. Care sunt condițiile impuse de Kremlin
14:18
Rusia spune că războiul cu Ucraina s-ar putea încheia până la finalul zilei. Care sunt condițiile impuse de Kremlin
FLASH NEWS Bitcoin cade sub 70.000 de dolari pentru prima dată în două luni. Escaladarea războiului SUA-Iran, motivul invocat de analiști
14:02
Bitcoin cade sub 70.000 de dolari pentru prima dată în două luni. Escaladarea războiului SUA-Iran, motivul invocat de analiști
RĂZBOI Noapte de teroare în Ucraina, la o săptămână de la amenințările Kremlinului. Bilanțul tragic a ajuns la 17 decese și peste 100 de răniți
13:59
Noapte de teroare în Ucraina, la o săptămână de la amenințările Kremlinului. Bilanțul tragic a ajuns la 17 decese și peste 100 de răniți
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
SURSE Olguța Vasilescu nu vrea guvern tehnocrat. Îl împinge pe Grindeanu să meargă premier
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Noi detalii în cazul polițistului ucis la Piatra-Neamț de propriul său fiu. Care au fost ultimele sale cuvinte înainte de tragedie
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit că Universul formează găuri negre în moduri surprinzătoare
DECES Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
17:16
Generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române, a încetat din viață. Acesta ar fi suferit de o boală incurabilă
EXCLUSIV Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
17:01
Dilema lui Nicușor Dan în plină criză politică. Doru Bușcu: El nu vrea alegeri anticipate
FLASH NEWS Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
16:59
Petrișor Peiu (AUR): Execuția bugetară indică clar esența „reformei” Bolojan: stoparea investițiilor și înghețarea pensiilor
FLASH NEWS Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării
16:49
Consiliul Superior al Magistraturii contestă la Ministerul Justiției „legitimitatea Guvernului demis” de a iniția legea salarizării
EXCLUSIV Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă
16:37
Lista generalilor din dosarul DNA. După șeful Statului Major, locțiitorul acestuia, generalul Berdilă, se află în cercul suspecților din anchetă
UTILE Nu e kiwi, nici sfeclă roșie: fructul pe care oamenii inteligenți îl consumă zilnic pentru a-și proteja inima și a trăi mai mult
16:32
Nu e kiwi, nici sfeclă roșie: fructul pe care oamenii inteligenți îl consumă zilnic pentru a-și proteja inima și a trăi mai mult

Cele mai noi

Trimite acest link pe