Președintele sârb Aleksandar Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși. Serbia nu va schimba regimul de călătorie cu Rusia

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a respins ferm informațiile privind o posibilă introducere a vizelor pentru cetățenii ruși, afirmând că orice astfel de măsură ar fi anulată imediat.

Vučić respinge ideea vizelor pentru cetățenii ruși

Aleksandar Vučić a declarat că Serbia nu intenționează să elimine regimul de călătorie fără vize pentru Rusia și a respins informațiile apărute în spațiul public pe acest subiect.

Liderul de la Belgrad a spus că, în cazul în care o astfel de măsură ar apărea, aceasta ar fi „revocată imediat”.

Discuțiile au apărut după intervențiile venite din partea Kremlinului. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a comentat informațiile privind o posibilă schimbare a regimului de vize, avertizând că astfel de decizii au, de regulă, un caracter reciproc.

Ambasadorul Rusiei la Belgrad, Aleksandr Botsan-Kharchenko, a susținut la rândul său că actualul acord de călătorie rămâne avantajos pentru Serbia.

Consultări interne la Belgrad

Vučić a afirmat că nu există nicio inițiativă oficială în acest sens și că a verificat personal situația cu Ana Brnabić, președinta Adunării Naționale, pentru a vedea dacă subiectul a intrat în procesul legislativ.

„Este prima dată când aud de așa ceva”, a spus președintele sârb într-o apariție televizată la TV Prva, citat de POLITICO.

Președintele Serbiei a susținut că în jurul alegerilor există actori politici care încearcă să speculeze relația țării cu Rusia.

„Sunt mulți care, înainte de alegeri, așteaptă sprijin din partea Federației Ruse și încearcă în orice fel să spună cele mai rele lucruri despre noi”, a spus Vučić. „Nu se vorbește despre asta și nici nu se va lua o astfel de decizie. Chiar dacă ar lua-o, ar fi revocată imediat.”

Serbia între Rusia și Uniunea Europeană

Relațiile apropiate dintre Belgrad și Moscova continuă să complice parcursul european al Serbiei.

Țara este candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană din 2012 și a început negocierile de aderare în 2014, însă procesul a stagnat în ultimii ani.

În aprilie, Comisia Europeană a avertizat că Serbia riscă să piardă până la 1,5 miliarde de euro din fonduri europene, pe fondul îngrijorărilor legate de regres democratic și de menținerea relațiilor strânse cu Rusia.

În luna mai, președinta parlamentului, Ana Brnabić, a criticat schimbările de abordare ale Uniunii Europene privind extinderea după izbucnirea războiului din Ucraina.

