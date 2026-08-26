Ziua de miercuri, 26 august, a fost, fără dar și poate, cea mai lungă zi din mandatul de primar al lui Dominic Fritz, care a fost „trimis acasă” de Senatul României. Votul în defavoarea președintelui USR a fost unul covârșitor: 106 la 19. Astăzi, chiar și aliații USR-ului, PNL și UDMR, au votat pentru înlăturarea lui Fritz de la conducerea Primăriei Timișoara. Cei de la PSD au reacționat virulent și au stârnit un val de aplauze în sală, în timp ce USR s-a adâncit și mai mult în „balta de lacrimi” din care se victimizează.

Senatorii s-au întrunit astăzi în plen pentru a decide cu privire la Legea integrității, după ce aceasta a trecut luni de votul primei camere. Decizia Senatului a fost fermă: 106 voturi pentru Legea integrității, 19 voturi împotrivă – toate de la USR, în timp ce 9 senatori au fost absenți. Printre aceștia se numără și premierul demis Ilie Bolojan, care a preferat să nu fie prezent. Probabil, mai puțin așteptată a fost poziționarea colegilor de partid ai lui Bolojan, care au votat în unanimitate în favoarea Legii integrității și în defavoarea lui Dominic Fritz, care, de-alungul timpului, a fost un susținător al lui Bolojan. Președintele PNL a transmis, ulterior, că votul a fost „unul greu pentru PNL”, însă important pentru România.

Ironii și supărări în plenul Senatului

Legea a trecut, iar mesajul Senatului pentru Fritz este clar: trebuie să plece! Reacția senatorului PSD Daniel Zamfir a stârnit râsete și aplauze în sală, când le-a transmis USR-iștilor să-l trimită pe Fritz la Chișinău. „Urmează alegeri la Chișinău, într-un regim mult mai prietenos cu curentul dumneavoastră neomarxist. Dați-i șansa lui Fritz să candideze la alegerile din Chișinău”, a declarat Zamfir. Acesta a mai spus că USR nu a urmărit altceva decât îngroparea PSD-ului.

„Stimați colegi, neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. (…) Vă doresc drum bun și cale bătută, neomarxiștilor croissanțiști, în lada de gunoi a istoriei, de unde vă asigur că nu veți ieși multă vreme”, le-a transmis Daniel Zamfir USR-iștilor.

Dubla măsură a USR-ului în privința CCR

Senatorul AUR Ciprian-Titi Stoica a amintit reacțiile celor care au susținut anularea alegerilor în 2024, iar astăzi acuză că CCR încalcă Constituția.

„Trebuie să respectăm deciziile instanțelor mereu, nu doar atunci când ne convin. Pentru că ați aplaudat cu toții decizia CCR de anulare a alegerilor. (…) Nu cred că pierde foarte mult țara noastră că domnul Dominic Fritz, întâmplător, ajunge să plece acasă. Îi urăm drum bun și îi mulțumim pentru tot”, a spus Ciprian-Titi Stoica.

USR, o eternă victimă

USR a continuat să se poziționeze în postura de victimă și a acuzat că Legea integrității este un atac țintit direct la adresa lui Dominic Fritz. Nici Diana Buzoianu nu s-a lăsat mai prejos. Aceasta a făcut o postare năucitoare pe Facebook, prin care a afirmat că votul de astăzi al Senatului încalcă drepturile omului.

În plen, senatorul USR Sorin-Gheorghe Șipoș s-a rezumat la atacuri îndreptate împotriva social-democraților: „PSD este un vrednic continuator al staliniștilor (…) așa a început instaurarea comunismului în România (…) sunteți demni de sintagma «ciuma roșie»”.

Șipoș a mai acuzat PSD că a încercat să introducă „amendamentul Fritz”, motiv pentru care USR a depus o plângere penală. „Cine votează pentru, nu salvează banii europeni. Validează șantajul”, a mai spus acesta.