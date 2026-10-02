Fritz cere din nou alegeri anticipate, înaintea consultărilor de la Cotroceni de luni: „Rămânem consecvenți – USR nu intră la guvernare cu PSD”

USR rămâne consecvent, nu va intra la guvernare cu miniștri de la PSD și nu va vota niciun Guvern care e „paravan” pentru social-democrați, a transmis vineri liderul USR, Dominic Fritz, precizând că soluția pentru ieșirea din criză sunt alegerile anticipate.

Dominic Fritz anunţă mandatul la consultările de la Cotroceni

„Am avut azi o discuţie cu colegii mei din Biroul Naţional USR despre consultările de la Cotroceni. Poziţia USR e clară: în acest moment, soluţia pentru ieşirea din criza în care PSD şi AUR au aruncat ţara sunt alegerile anticipate. Politicienii trebuie să se întoarcă în faţa cetăţenilor, să le ceară din nou votul şi să le ofere posibilitatea de a decide cine şi cu ce mandat va conduce România”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Liderul USR precizează că vor dialoga cu premierul desemnat, dacă preşedintele face o altă nominalizare, dar „rămân consecvenţi cu ce spun de 5 luni: USR nu intră la guvernare dacă din viitorul guvern fac parte miniştri PSD. USR nu va vota nici un guvern care e paravan pentru PSD”.

Nicușor Dan cheamă luni partidele pentru a patra încercare de formare a Guvernului

Președintele Nicușor Dan invită luni, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. (Mai multe detalii AICI)

Este a patra desemnare de premier a preşedintelui Nicușor Dan, din luna mai, când Guvernul Bolojan a picat la vot în Parlament, după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veştea şi Siegfried Mureşan.