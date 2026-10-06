Dominic Fritz anunță că nu va vota Guvernul Niculescu dacă acesta va avea miniștri PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat la Digi 24 că formațiunea pe care o conduce nu va susține Guvernul condus de Luca Niculescu dacă în componența acestuia se vor regăsi miniștri PSD. Acesta a precizat că problema nu este persoana desemnata pentru funcția de prim-ministru, ci cine va lua deciziile în viitorul Executiv.

Dominic Fritz a explicat că USR nu poate susține un Guvern în care PSD ar ajunge să controleze deciziile, indiferent de modul în care acest lucru s-ar produce.

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„Acum nu Luca Niculescu este problema. Nu votăm un premier, ci votăm un guvern, iar pentru noi întrebarea importantă este cine ia decizii în acest guvern. Dacă vom avea un guvern în care PSD, fie din față, fie prin spate, o să ia deciziile pentru România, atunci nu este un guvern pe care îl vom putea susține”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.

Fritz: În acest moment nu văd ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe

Liderul USR a mai spus că în acest moment nu vede „ce majoritate coerentă și asumată ar putea să existe” și a pus problema și din perspectiva responsabilității politice. Fritz consideră că partidele care dețin puterea trebuie să își asume răspunderea pentru deciziile luate în Guvern.

„Democrația funcționează cu niște principii și un principiu important este asumarea și responsabilitatea. Cine are puterea, trebuie să-l tragem și la răspundere”, a spus Fritz.

În acest context, Fritz a cerut clarificări cu privire la echipa cu care Luca Niculescu ar urma să vină la guvernare și la identitatea miniștrilor din viitorul cabinet.