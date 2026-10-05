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După consultările cu Nicușor Dan, Fritz anunță că vrea anticipate, dar că va discuta cu premierul desemnat

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USR a transmis, după dicuțiile de la Cotroceni cu Nicușor Dan, că își dorește alegeri anticipate, dar că va sta de vorba cu premierul desemnat de președinte. Dominic Fritz a transmis că, în opinia partidului, alegerile anticipate vor rezolta cel mai repede acest blocaj politic.

Nicușor Dan a convocat luni, 5 octombrie, reprezentanții partidelor parlamentare la o nouă rundă de negocieri cu privire la desemnarea următorului candidat pentru funcția de prim-ministru. Dezbaterile de la Palatul Cotroceni au loc după trei nominalizări – Eugen Tomac, Adrian Veștea, respectiv Siegfried Mureșan – care au eșuat în încercarea de a forma următorul Executiv cu puteri depline.

USR vrea alegeri anticipate

După ce propunerea alianței USR, PNL, UDMR, Siegfried Mureșan, a picat la vot în Parlament, reprezentanții USR anunță că vor alegeri anticipate. Fritz a transmis că va discuta cu viitorul premier desemnat, însă spune că, din punctul său de vedere, alegerile anticipate pot debloca criza politicăcu care România se confruntă de cinci luni.

”I-am spus președintelui că ne dorim un guvern cu seriozitate, care poate să livreze rezultate pentru români, iar faptul că căutăm acum un guvern cu puteri depline ne spune că trebuie să ne gândim ce fel de guvern ar avea puterea să conducă.

I-am spus președintelui că cred că soluția anticipatelor este soluția cea mai simplă față de români, care se așteaptă ca această criză să se termine. Am primit multe mesaje din partea cetățenilor care așteaptă programări la spital, oameni care nu mai știu cum să plătească facturile. Tocmai de aceea este nevoie de o soluție care să ajute românii. Pentru oameni, susținem alegeri anticipate.

Președintele poate să facă o nominalizare și, evident, că vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el și îi vom pune aceste întrebări: cu ce majoritate o să livreze rezultatele de care au nevoie românii, cu ce majoritate va putea să facă reforme în justiție și cu ce majoritate poate să se asigure că deficitul nu va crește din nou? Astea sunt temele pe care le vom pune pe masă cu premierul desemnat”, a spus Fritz.

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