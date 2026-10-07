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Cine și de ce întreține criza politică. Ponta: Bolojan, Fritz și Kelemen se joacă cu toți/Decizia președintelui țării este ilogică

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Numirea surprinzătoare, de către președinte, a lui Luca Niculescu ca premier desemnat continuă să facă valuri pe prima scenă politică. Este vorba de o decizie ilogică venită dintr-un lanț de erori ilogice ale responsabililor de la vârful puterii, a afirmat fostul premier Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Politicianul consideră că și liderii principalelor partide au o parte de vină pentru această criză. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Liderul grupării Uniți pentru România a făcut o analogie între actuala criză perioadă și perioada USL, când el și Crin Antonescu i-au impus fostului președinte Traian Băsescu să numească premierul în persoana celui care reprezenta partidul cu cele mai multe voturi ale electoratului, PSD.

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Inițial, Băsescu a vrut să-l desemneze premier pe Mihai Răzvan Ungureanu. În final, totuși, l-a desemnat pe Victor Ponta, la acel moment președinte PSD.

Nicușor Dan vs. Traian Băsescu

Ionuț Cristache: Până și Băsescu a respectat legitimitatea unui președinte de partid. Adică cum tu, președintele Nicuşor Dan, după un an de la alegerile parlamentare, chemi partidele la negocieri și decizi tu, peste partide, pe cine pui? Păi nu ai nevoie de votul partidelor ca să-ți treci omul? Ce-i sfidare mai mare la adresa claselor politice și la adresa votului cetățenilor?

Victor Ponta: Pentru că totuși, dacă cei 3, repet, îl scot pe Fritz, care e foarte clar, omul a venit în România să pună mâna pe Timișoara. L-a scos Curtea (n.r. – de Apel) de acolo, a turbat. Bombe să aruncăm, să bombardăm România că nu mai sunt eu la Timișoara. Ok, scoate-l pe ăsta.

Dar dacă Bolojan cu Grindeanu și cu Hunor Kelemen se joacă cu noi toți cu… Băi, eu vreau cu ăla, dar eu nu vreau cu ăla, dar eu vreau cu ăla, dar eu nu vreau cu ăla, dar o să votez, dar nu o să votez.

Precedentul USL și Crin Antonescu

În acest context, fostul premier a amintit în detaliu precedentul din perioada USL, când Traian Băsescu a recunoscut legimitatea votului popular și l-a numit premier.

Decizia președintelui țării este o decizie ilogică, luată în urma unor acțiuni ilogice ale celor care ar avea responsabilitatea să… Atunci, cu Crin împreună, ne-am dus la Băsescu și a zis, pe oricine pui dumneata, trebuie să fie Ponta, că noi avem voturile. Dacă vrei, dacă nu, pa. Da? Dacă pe ei îi cheamă ca să spună că nu vor cu celălalt. 

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