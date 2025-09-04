A fost scandal la un botez din Iași, după ce preotul s-a supărat pe părinții bebelușului. Familia și invitații au venit după ora stabilită.

De asemenea, nașii de la Constanța au întârziat 30 de minute. Supărat că amânarea ceremoniei durează prea mult, preotul i-a mustrat pe părinți.

„Trebuia să stea acasă”, a strigat preotul nervos.

„Calm, părinte”, a spus tatăl copilului.

„Calm, calm, dar nici în halul ăsta! Eu acum în loc să o botez, eu trebuie să o o aștept să-i dea de mâncare! După ce că întârziați….Nu trebuia să-i dea de mâncare până ați venit aici? De asta am tensiune, pentru că ați întârziat. Dacă veneați la timp, nu era nicio problemă”, a spus preotul.

Potrivit Observator News, incidentul s-a petrecut pe 30 iulie 2025, iar preotul a început să țipe în momentul când mama a început să-și alăpteze copilul. În zadar a încercat familia să-l liniștească, preotul a continuat să ridice tonul.

Botezul s-a desfășurat în stare tensionată.

Reacția reprezentanților Mitropoliei din Iași la acest caz? Au spus că incidentul e regretabil și că botezul ar trebui să se desfășoare într-o atmosferă calmă, iar preotul va fi mustrat pentru fapta sa.

Sursa Video: Antena 1

Autorul recomandă:Criză de „părinți spirituali” în România din cauza costurilor tot mai mari. Românii caută NAȘI pe internet