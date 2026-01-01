Prima pagină » Sport » Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo”

01 ian. 2026, 10:37, Sport
Viitorul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este pus sub semnul întrebării chiar la început de 2026. Fostul mare internațional Gică Popescu a declarat, pentru Sport.ro, că perioada petrecută de mijlocașul român în Turcia ar putea fi una scurtă, clubul fiind mai degrabă un pas de relansare decât o destinație pe termen lung.

Alanyaspor, doar o etapă de revenire pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi a ajuns la Alanyaspor în vara acestui an, după o perioadă dificilă din punct de vedere sportiv. Mutarea în Turcia a venit ca o soluție pentru a-și recăpăta ritmul de joc și continuitatea. În actualul sezon, internaționalul român a evoluat în 14 meciuri de campionat, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă, prestații care au arătat o creștere constantă de formă.

Gică Popescu consideră că această experiență are rolul de a-l ajuta pe Ianis să revină la nivelul care l-a consacrat și crede că următorul pas în cariera sa va veni după această perioadă de reconstrucție sportivă.

Gică Popescu: „Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo”

Fostul căpitan al echipei naționale a explicat contextul în care Ianis Hagi a ales Alanyaspor și a subliniat că decizia i-a aparținut în totalitate jucătorului, fiind analizată atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

Ce pot să spun e că au fost foarte multe discuții în acea perioadă. Ne întâlneam deseori și vorbeam despre acest lucru. Erau multe, multe echipe care îl doreau. Până la urmă, decizia i-a aparținut lui Ianis. Sunt convins că a analizat și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv această ofertă și s-a hotărât să meargă în Turcia. Eu sunt convins că nu va sta mult timp acolo. Este o perioadă în care Ianis să revină la forma pe care a avut-o la un moment dat, și acum joacă de multe ori foarte bine, fie la echipa națională, fie la echipa de club. Nu cred că va rămâne mult timp acolo”, a spus fostul internațional român, pentru Sport.ro.

Popescu susține că nu s-a implicat deloc în discuțiile pentru transferul lui Ianis Hagi în Turcia

Gică Popescu a precizat, totodată, că nu s-a implicat direct în alegerea clubului, rolul principal în consilierea lui Ianis revenindu-i tatălui său, Gheorghe Hagi: „Nu avea nevoie de sfaturile mele, pentru că avea pe cineva lângă el care putea să îl sfătuiască la fel de bine ca mine sau mult mai bine, pentru că e tatăl său și e normal să gândească și să vadă lucrurile de aproape și să își cunoască copilul cum nimeni altcineva îl cunoaște”, a declarat Popescu, potrivit sport.ro.

