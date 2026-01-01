Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026

Deși prețul locuințelor din România crește constant, există și oportunități de neratat. Nu numai în micile orașe de provincie, în special cele fost industriale, dar și în reședințele de județ puteți achiziționa o locuință cu doar două, trei salarii lunare decente. În acest caz, în Hunedoara, o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro. Dar spațiul nu este tocmai generos…

