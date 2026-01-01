Capitala a fost toxică în noaptea de Anul Nou. Senzorii au înregistrat o poluare de 16 ori peste limita OMS

Anul Nou a adus, chiar din prima zi, o poluare mai mare de 16 ori peste limita admisă, în Bucureşti. Imediat după miezul nopţii, valorile înregistrate de senzorii independenţi de monitorizare au atins valori de până la 400 de micrograme/mc.

Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru cub, adic[ de 16 ori peste limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății.

Datele furnizate de rețeaua independentă uRADMonitor arată o legătură directă și imediată între utilizarea materialelor pirotehnice și creșterea bruscă a concentrațiilor de particule fine.

La ora 00:57, figura o concentrație de 409,5 µg/m³, ceea ce plasa calitatea aerului în zona de pericol major pentru sănătate și este specifică accidentelor industriale sau incendiilor de proporții, nu unei nopți obișnuite de iarnă.

Norul toxic a stagnat deasupra zonei rezidențiale mai bine de două ore, valorile scăzând sub pragul de alertă abia spre dimineață, în jurul orei 04:00.

În Sudul Capitalei s-au înregistrat cele mai mari valori. Senzorul amplasat la Sud de Constantin Brâncoveanu, în inima cartierului Berceni, a captat o creștere violentă a particulelor PM 2.5. Dacă la ora 23:30 valorile se mențineau într-o marjă acceptabilă, imediat după ora 00:00, graficul a „explodat”.

În cartierele 1 Mai și Domenii, considerate „zone verzi” ale Capitalei, senzorii au raportat depășiri semnificative, chiar dacă la o intensitate mai redusă față de sudul orașului.

În zona Bulevardului Ion Mihalache și a străzii Turda, concentrația de particule PM 2.5 a atins vârful de 195 µg/m³ la ora 12:28. Este vorba despre o explozie a indicilor către miezul nopții, urmată de o scădere lentă.

Deși valoarea este la jumătate față de recordul din Berceni, ea reprezintă totuși o depășire de aproape opt ori a limitei de siguranță de 25 µg/m³.

Raportat la valorile înregfistrate pe 29 decembrie 2025, se poate spune că Bucureștiul înregistra valori similare „aerului de munte”.

Media senzorilor din centrul orașului indica atunci 6,5 µg/m³, pe fondul rafalelor de vânt care au acționat ca un ventilator natural.

Particulele PM 2.5 rezultate din arderea artificiilor sunt compuse dintr-un amestec nociv de metale grele, sulf și compuși de carbon.

Potrivit specialiştilor, particulele pătrund adânc în plămâni și ajung direct în fluxul sanguin, provocând inflamații sistemice și acutizând afecțiunile respiratorii existente.

