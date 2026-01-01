Sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Ce obiceiuri se fac pentru noroc: vin vărsat pe masă și pomană pentru săraci

Anul începe de fiecare dată cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, dar și unul dintre cei mai mari teologi creștini, considerat „păzitor de duhuri rele”.

În ziua de Sfântul Vasile cel Mare, tradiția spune că este bine să verși vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia de chibrituri ori să dai de pomană unui om sărac pentru a avea noroc tot anul care vine. Tradiția populară mai spune că ai noroc dacă prima persoană care intră în casă pe 1 ianuarie este bărbat.

Ce obiceiuri trebuie să faci de Sfântul Vasile pentru noroc

Provenea dintr-o familie creştină binecunoscută – tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renumit învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele său, Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la Cezarea, la Constantinopol şi la Atena, remarcându-se încă de tânăr prin profunde cunoştinţe în filosofie, astronomie, geometrie, medicină şi retorică. Sub influenţa sorei sale Macrina, Vasile se apropie mai mult de biserică, iar episcopul Cezareii, care îl aprecia deosebit de mult, îl încurajează să accepte o slujbă bisericească. În căutarea căilor spre perfecţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La întoarcerea în Pont, el înfiinţează o mănăstire pe malul Irisului. Scrierile sale din acea perioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi de aceea Sfântul Vasile este considerat părintele monahismului oriental.

Sfântul Vasile este perceput de unii drept primul petrecăreț, astfel prima zi a anului a ajuns să fie considerată un moment potrivit pentru a desfășura practici magice.

Dacă în ziua de Sfântul Vasile, după ce te speli pe faţă, te ştergi cu un prosop în care pui un ban de aur sau de argint, vei fi curat şi sănătos în tot anul.

Totodată, dacă dormi de Sfântul Vasile, rişti să fii leneş tot anul.

Un alt obicei este ca, pe nemâncate, fiecare om să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului şi s-o mânuiască de trei ori, pentru un mai mare spor la lucru în noul an.

Recomandările autorului: