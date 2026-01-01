Revelion de foc în Capitală: ISU București-Ilfov a intervenit în 400 de cazuri în doar 24 de ore

Pompierii și paramedicii ISU București-Ilfov au avut o noapte extrem de solicitantă la trecerea în noul an. În ultimele 24 de ore, echipajele au gestionat aproximativ 400 de intervenții, peste media obișnuită a perioadei, cele mai multe fiind cazuri medicale și incendii izbucnite la locuințe.

Incendii în balcoane și apartamente, după miezul nopții

Potrivit ISU B-IF, din totalul intervențiilor, 38 au fost pentru stingerea incendiilor, iar 318 au vizat acordarea primului ajutor calificat. Restul misiunilor au fost intervenții în sprijinul comunității, precum deblocări de uși sau salvări de animale.

La scurt timp după intrarea în anul 2026, pompierii au fost alertați cu privire la mai multe incendii izbucnite în balcoanele unor locuințe de pe străzile Murguța, Învingătorilor și Nucului, din sectoarele 3 și 6 ale Capitalei. Un alt incident grav s-a produs într-un apartament de pe strada Bozieni, unde șase persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza inhalării de fum. Dintre acestea, două au fost transportate la spital, prezentând arsuri.

De asemenea, echipajele ISU au intervenit pentru stingerea unui incendiu la fațada unui bloc de pe Șoseaua Olteniței și a unui incendiu produs la un garaj situat pe strada Piatra Neamț.

”La scurt timp dupa trecerea in anul 2026 au fost anuntate mai multe incendii produse in balcoanele unor locuinte in strazile Murguța, Învingătorilor și Nucului din sectoarele 3 si 6.

Un incendiu in urma caruia au fost ranite mai multe persoane s-a produs la un apartament din strada Bozieni, unde 6 persoane au fost asistate medical in urma expunerii la fum, iar 2 dintre acestea au fost transportate la spital cu arsuri. De asemenea, am actionat pentru stingerea unui incendiu produs la fatada unui bloc din Soseaua Oltenitei si pentru stingerea unui incendiu produs la un garaj in strada Piatra Neamț”, a transmis, printre altele, ISU.

Intervenții fără incidente majore la evenimentele publice

Pe durata nopții de Revelion, echipajele de stingere și cele SMURD au fost mobilizate și la evenimentele cu public numeros organizate în Capitală. Reprezentanții ISU precizează că, în aceste zone, nu au fost înregistrate evenimente deosebite.

În contextul scăderii temperaturilor, pompierii reamintesc populației câteva reguli esențiale pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece: evitarea suprasolicitării rețelelor electrice, păstrarea materialelor combustibile la distanță de sursele de căldură și neutilizarea aparatelor electrice improvizate sau necorespunzător izolate.

AUTORUL RECOMANDĂ