Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea

Serbia se pregătește de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vucic, potrivit presei sârbe.

Serbia va reintroduce în curând serviciul militar regulat, iar de măsura aceasta urmează să beneficieze întreaga societate.

Președintele Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja orice potențial agresor.

Care este durata și scopul serviciului militar

Vucic a declarat că serviciul militar este încă în curs de stabilire, dar va fi probabil în jur de 75 de zile.

El a mai spus că inițiative nu este menită să îi împovăreze pe tineri, ci să îi pregătească pentru responsabilitățile de adult.

„Vom introduce în curând serviciul militar, fie că este de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Nici nu există vreo strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus Vucic.

Cine va fi obligat să servească

Conform sistemului planificat, toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare. Programul va consta în două luni de antrenament militar intensiv, urmate de două săptămâni de exerciții pe teren.

Pentru femei, participarea va rămâne voluntară. Vucic a menționat că, chiar și în forma sa voluntară, serviciul oferă tinerilor un sentiment de responsabilitate și o modalitate concretă de a contribui pentru țară.

