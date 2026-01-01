Prima pagină » Actualitate » Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea

Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea

01 ian. 2026, 11:01, Actualitate
Serbia a anunțat că reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea

Serbia se pregătește de reintroducerea serviciului militar obligatoriu, anunțul a fost făcut de președintele Aleksandar Vucic, potrivit presei sârbe.

Serbia va reintroduce în curând serviciul militar regulat, iar de măsura aceasta urmează să beneficieze întreaga societate.

Președintele Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja orice potențial agresor.

Care este durata și scopul serviciului militar

Vucic a declarat că serviciul militar este încă în curs de stabilire, dar va fi probabil în jur de 75 de zile.

El a mai spus că inițiative nu este menită să îi împovăreze pe tineri, ci să îi pregătească pentru responsabilitățile de adult.

„Vom introduce în curând serviciul militar, fie că este de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Nici nu există vreo strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus Vucic.

Cine va fi obligat să servească

Conform sistemului planificat, toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare. Programul va consta în două luni de antrenament militar intensiv, urmate de două săptămâni de exerciții pe teren.

Pentru femei, participarea va rămâne voluntară. Vucic a menționat că, chiar și în forma sa voluntară, serviciul oferă tinerilor un sentiment de responsabilitate și o modalitate concretă de a contribui pentru țară.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cânepă și marijuana?
INCIDENT Revelion de foc în Capitală: ISU București-Ilfov a intervenit în 400 de cazuri în doar 24 de ore
11:04
Revelion de foc în Capitală: ISU București-Ilfov a intervenit în 400 de cazuri în doar 24 de ore
SPORT Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo”
10:37
Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo”
SPORT Calendarul sportiv 2026
10:37
Calendarul sportiv 2026
LIVE 🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
10:20
🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
SPORT Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă
09:28
Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă
BREAKING NEWS 🚨 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais
09:09
🚨 40 de morți și 100 de răniți în Elveția, în explozia clubului din Crans Montana. A fost declarată stare de urgență în cantonul Valais

Cele mai noi