Iată care sunt principalele competiții sportive din acest an. De la Jocurile Olimpice (6-22 februarie) şi Paralimpice (6-15 martie) de iarnă de la Milano-Cortina, la Turneul celor Şase Naţiuni sau Turul Franţei și Campionatul Mondial (din 11 iunie până în 19 iulie).

Dar, sunt și competiții ca Europeanul de handbal masculin, de haltere, fotbal U19 sau Campionatul Mondial de Natație în bazin scurt.

Pentru fanii români, barajul din martie pentru calificarea la CM 2026 e foarte important. Turcia – România se joacă la 26 martie.

Calendarul sportiv 2026

IANUARIE

3-17: Raliul Dakar (Arabia Saudită)

10-25: Campionatul European de polo masculin (Serbia)

18: Finala Cupei Africii pe Naţiuni (Maroc)

18 ianuarie-1 februarie: Openul Australiei la tenis

19 ianuarie-1 februarie: Campionatul European de handbal masculin (Suedia, Norvegia, Danemarca)

22: Raliul Monte Carlo (până pe 25)

FEBRUARIE

6-22: Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

8: Superbowl la San Francisco (Statele Unite)

13-14-15: weekend All Star în NBA la Los Angeles (Statele Unite)

MARTIE

1: primul GP al sezonului de motociclism (Thailanda)

6-15: Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina

8: primul GP al sezonului de F1 (Australia)

21-22: Campionatele Mondiale de Atletism în sală (Polonia)

25-29: Campionatele Mondiale de patinaj artistic (Republica Cehă)

APRILIE

9-12: Mastersul de golf de la Augusta (Statele Unite)

12: Maratonul de la Paris

14-22: Masters 1000 de tenis de la Monte-Carlo

16-19: Campionatele Europene de Judo la Tbilisi (Georgia)

17-18: 24 de ore de la Le Mans moto

MAI

1-10: Campionatele mondiale pe echipe de tenis de masă (Marea Britanie)

10-31: Turul Italiei la ciclism

20: finala Ligii Europa la Bilbao (Spania)

24 mai-7 iunie: Roland-Garros

27: finala Conference League la Leipzig (Germania)

30: finala Ligii Campionilor la Budapesta (Ungaria)

IUNIE

7: GP de Monaco de F1

11 iunie-19 iulie: Cupa Mondială (Statele Unite, Canada, Mexic)

13-14: Cursa de 24 de ore de la Le Mans

26 iunie-12 iulie: turneul de tenis de la Wimbledon

IULIE

4: Turul Franţei (până pe 26)

9-16: Campionatele mondiale de judo la Baku (Azerbaidjan)

19: finala Cupei Mondiale la New York (Statele Unite)

23 iulie-2 august: Jocurile Commonwealth-ului la Glasgow (Scoţia)

26 iulie-9 august: Campionatele Europene de înot la Saint-Denis

AUGUST

10-16: Campionatele Europene de atletism la Birmingham (Marea Britanie)

12-16: Campionatele mondiale de gimnastică ritmică la Frankfurt (Germania)

21 august-1 septembrie: Campionatele Europene de volei feminin (Azerbaidjan, Cehia, Suedia, Turcia)

22 august-13 septembrie: Turul Spaniei la ciclism

30 august-13 septembrie: turneul de tenis US Open

SEPTEMBRIE

4-13: Cupa Mondială de baschet feminin la Berlin (Germania)

9-26: Campionatul European volei masculin (Bulgaria, Finlanda, Italia, România)

20-27: Campionatele Mondiale de Ciclism Rutier la Montreal (Canada)

OCTOMBRIE

3-7: Campionatele Europene de Ciclism pe Şosea la Ljubjana (Slovenia)

31 octombrie-13 noiembrie: Jocurile Olimpice ale Tineretului la Dakar (Senegal)

NOIEMBRIE

2-8: Masters 1000 de la Paris

15-22: Turneul Campionilor de la la Torino (Italia)

24-29: finala Cupei Davis

29: ultimul GP de motociclism al sezonului în Qatar

DECEMBRIE

3-20: Campionatul European feminin de handbal în Polonia, România, Republica Cehă, Slovacia şi Turcia

6: ultimul Grand Prix de Formula 1 al sezonului în Emiratele Arabe Unite.