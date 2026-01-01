Prima pagină » Sport » Calendarul sportiv 2026

Calendarul sportiv 2026

01 ian. 2026, 10:37, Sport
Calendarul sportiv 2026
FOTO: prosport.ro

Iată care sunt principalele competiții sportive din acest an. De la Jocurile Olimpice (6-22 februarie) şi Paralimpice (6-15 martie) de iarnă de la Milano-Cortina, la Turneul celor Şase Naţiuni sau Turul Franţei și Campionatul Mondial (din 11 iunie până în 19 iulie).

Dar, sunt și competiții ca Europeanul de handbal masculin, de haltere, fotbal U19 sau Campionatul Mondial de Natație în bazin scurt.

Pentru fanii români, barajul din martie pentru calificarea la CM 2026 e foarte important. Turcia – România se joacă la 26 martie.

Calendarul sportiv 2026

IANUARIE

3-17: Raliul Dakar (Arabia Saudită)

10-25: Campionatul European de polo masculin (Serbia)

18: Finala Cupei Africii pe Naţiuni (Maroc)

18 ianuarie-1 februarie: Openul Australiei la tenis

19 ianuarie-1 februarie: Campionatul European de handbal masculin (Suedia, Norvegia, Danemarca)

22: Raliul Monte Carlo (până pe 25)

FEBRUARIE

6-22: Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina

8: Superbowl la San Francisco (Statele Unite)

13-14-15: weekend All Star în NBA la Los Angeles (Statele Unite)

MARTIE

1: primul GP al sezonului de motociclism (Thailanda)

6-15: Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina

8: primul GP al sezonului de F1 (Australia)

21-22: Campionatele Mondiale de Atletism în sală (Polonia)

25-29: Campionatele Mondiale de patinaj artistic (Republica Cehă)

APRILIE

9-12: Mastersul de golf de la Augusta (Statele Unite)

12: Maratonul de la Paris

14-22: Masters 1000 de tenis de la Monte-Carlo

16-19: Campionatele Europene de Judo la Tbilisi (Georgia)

17-18: 24 de ore de la Le Mans moto

MAI

1-10: Campionatele mondiale pe echipe de tenis de masă (Marea Britanie)

10-31: Turul Italiei la ciclism

20: finala Ligii Europa la Bilbao (Spania)

24 mai-7 iunie: Roland-Garros

27: finala Conference League la Leipzig (Germania)

30: finala Ligii Campionilor la Budapesta (Ungaria)

IUNIE

7: GP de Monaco de F1

11 iunie-19 iulie: Cupa Mondială (Statele Unite, Canada, Mexic)

13-14: Cursa de 24 de ore de la Le Mans

26 iunie-12 iulie: turneul de tenis de la Wimbledon

IULIE

4: Turul Franţei (până pe 26)

9-16: Campionatele mondiale de judo la Baku (Azerbaidjan)

19: finala Cupei Mondiale la New York (Statele Unite)

23 iulie-2 august: Jocurile Commonwealth-ului la Glasgow (Scoţia)

26 iulie-9 august: Campionatele Europene de înot la Saint-Denis

AUGUST

10-16: Campionatele Europene de atletism la Birmingham (Marea Britanie)

12-16: Campionatele mondiale de gimnastică ritmică la Frankfurt (Germania)

21 august-1 septembrie: Campionatele Europene de volei feminin (Azerbaidjan, Cehia, Suedia, Turcia)

22 august-13 septembrie: Turul Spaniei la ciclism

30 august-13 septembrie: turneul de tenis US Open

SEPTEMBRIE

4-13: Cupa Mondială de baschet feminin la Berlin (Germania)

9-26: Campionatul European volei masculin (Bulgaria, Finlanda, Italia, România)

20-27: Campionatele Mondiale de Ciclism Rutier la Montreal (Canada)

OCTOMBRIE

3-7: Campionatele Europene de Ciclism pe Şosea la Ljubjana (Slovenia)

31 octombrie-13 noiembrie: Jocurile Olimpice ale Tineretului la Dakar (Senegal)

NOIEMBRIE

2-8: Masters 1000 de la Paris

15-22: Turneul Campionilor de la la Torino (Italia)

24-29: finala Cupei Davis

29: ultimul GP de motociclism al sezonului în Qatar

DECEMBRIE

3-20: Campionatul European feminin de handbal în Polonia, România, Republica Cehă, Slovacia şi Turcia

6: ultimul Grand Prix de Formula 1 al sezonului în Emiratele Arabe Unite.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo”
10:37
Ianis Hagi se gândește să plece de la Alanyaspor după doar un sezon. Gică Popescu l-a dat de gol: ”Nu va rămâne mult timp acolo”
SPORT Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă
09:28
Cum arată programul optimilor la Cupa Africii pe Națiuni! Ngezana de la FCSB se va duela cu „leii neîmblânziți”, un antrenor român pleacă acasă
SPORT Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
18:21
Liderul Universitate Craiova se GRĂBEȘTE la final de 2025! Două plecări și o achiziție din eșalonul secund în doar 24 de ore
SPORT Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
18:18
Gigi Becali ANUNȚĂ: „După va urma calificarea în Liga Campionilor”
SPORT Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
18:04
Dinamo își ÎNTĂREȘTE staff-ul cu un fost căpitan al echipei. „Simţeam nevoia ca el să stea mai mult pe lângă Kopic”
SPORT Roberto Carlos, cel mai feroce fundaș stânga din istorie, operat de urgență. Inima brazilianului dă rateuri
16:16
Roberto Carlos, cel mai feroce fundaș stânga din istorie, operat de urgență. Inima brazilianului dă rateuri
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Digi24
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre cânepă și marijuana?

Cele mai noi