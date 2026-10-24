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Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027. Prețurile nu sunt la îndemâna oricui

Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027. Prețurile nu sunt la îndemâna oricui
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Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027. Prețurile nu sunt la îndemâna oricui.

Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027

Simona Halep se pregătește să primească turiștii care vor să petreacă Revelionul 2027 la hotelul său din Poiana Brașov, scrie a1.ro.

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Marea campioană a tenisului mondial propune pachete de 4 nopți, cu cină festivă și program artistic.

Prețurile nu sunt însă la îndemâna oricui. Cei care vor să petreacă trecerea dintre ani aici trebuie să scoată din portofel mii de euro.

Pentru Revelionul 2027, prețurile la hotelul lui Halep încep de la aproape 3.000 de euro pentru 2 persoane și pot depăși 4.000 de euro, în funcție de camera aleasă.

Cât costă Revelionul 2027 la hotelul Simonei Halep

Pachetele pentru Revelionul 2027 includ 4 nopți de cazare, în perioada 30 decembrie 2026 – 3 ianuarie 2027.

Cel mai ieftin pachet costă 2.860 de euro pentru 2 persoane, într-o cameră standard.

Pentru cei care vor mai mult lux, tarifele cresc în funcție de categoria camerei.

O cameră Confort costă 3.100 de euro pentru acest sejur, iar o cameră cu terasă ajunge la 3.440 de euro.

Cei care aleg o cameră Executive Relax trebuie să achite 3.680 de euro, iar pentru o suită Junior Elegance tariful urcă la 3.920 de euro.

Cel mai scump pachet ajunge la 4.160 de euro pentru 2 persoane, pentru 4 nopți de cazare.

Drept urmare, un cuplu care visează să petreacă Reveluonul la hotelul Simonei Halep trebuie să pregătească un buget cuprins între 2.860 și 4.160 de euro, în funcție de pachetul ales.

Ce primesc turiștii de acești bani

Sigur că pachetele de Revelion 2027 nu se rezumă doar la cazare. Potrivit ofertei prezentate, turiștii beneficiază de demipensiune, cină festivă cu open bar și program artistic.

În noaptea de Revelion este pregătită o petrecere specială, cu muzică și un moment festiv la mijlocul nopții.

În restul sejurului, oaspeții pot profita de timpul petrecut la munte pentru plimbări prin Poiana Brașov, schi sau relaxare la SPA.

Pentru camerele în care pot fi cazate persoane suplimentare, tariful adițional este de 1.150 de euro pentru fiecare oaspete, pentru tot sejurul.

Cei care vor să facă rezervare trebuie să achite un avans de 50% din valoarea pachetului, iar restul banilor trebuie plătiți până pe 23 decembrie 2026.

Cum arată hotelul lui Halep

Hotelul Simonei Halep este clasificat la 4 stele și se află în una din cele mai cunoscute zone montane din țară.

Camerele sunt moderne, iar unele oferă panorame de vis către Masivul Postăvaru.

Oaspeții au la dispoziție facilități de relaxare, inclusiv o zonă SPA și o sală de fitness. Hotelul păstrează și câteva amintiri importante din cariera sportivei.

În hol sunt expuse trei rachete de tenis cu o semnificație emoțională pentru Simona Halep. Una este cea folosită la Beijing, în 2017, când românca a ajuns pe primul loc în clasamentul mondial.

Celelalte două sunt legate de cele mai importante trofee de Grand Slam câștigate de sportivă: Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019.

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