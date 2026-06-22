Prima pagină » Turism » Pleci în Grecia vara asta? Atenție la noul pericol care pândește în apă. Mai mulți turiști au ajuns la spital

Pleci în Grecia vara asta? Atenție la noul pericol care pândește în apă. Mai mulți turiști au ajuns la spital

Pleci în Grecia vara asta? Atenție la noul pericol care pândește în apă. Mai mulți turiști au ajuns la spital
Galerie Foto 4
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Grecia reprezintă una dintre destinațiile preferate de mulți turiști români, însă, potrivit specialiștilor, nu este nici aceasta ferită de unele pericole. Recent, în rândul turiștilor, localnicilor și autorităților locale a crescut nivelul de alertă, după ce o specie invazivă s-a răspândit în apele Greciei. Mai mulți turiști au ajuns la spital în urma mușcăturii acestei specii.

Peștele-iepure este specia care a ridicat îngrijorări în rândul oamenilor, iar specialiștii susțin că prezența sa este tot mai mare în apele Greciei. Mai multe persoane au ajuns, deja, la spital, în urma mușcăturilor în apă. Peștele-iepure are o mușcătură puternică, iar în anumite situații poate provoca răni serioase. Acestea necesită intervenție medicală și chiar cusături (copci) pentru a fi tratate corespunzător.

Pleci în Grecia vara asta Atenție la noul pericol care pândește în apă. Mai mulți turiști au ajuns la spital

Peștele provoacă răni adânci. Foto: Shutterstock

Peștele-iepure se găsește în zona țărmurilor din Grecia

Autoritățile din Grecia atrag atenția că peștele-iepure este tot mai des întâlnit în zonele frecventate de turiști, în special în jurul insulelor. Biologii avertizează că specia poate dezechilibra ecosistemele marine, în lipsa prădătorilor naturali din Marea Mediterană. Inițial din Oceanul Indian și Marea Roșie, peștele a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile ridicate i-au favorizat înmulțirea.

Specialiștii avertizează că prădătorul marin trăiește adesea în ape puțin adânci, aproape de țărm, în zone frecventate de înotători și practicanți de snorkeling. Deși are un aspect inofensiv, poate provoca răni serioase prin mușcătură, fiind deja raportate incidente în care turiști au fost atacați după ce au încercat să îl atingă sau să îl fotografieze.

Prădătorul marin are mușcătura adâncă

Medicul Nikos Koudounis avertizează că peștele poate mușca rapid oamenii. El spune că au existat cazuri recente în care victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și suturi, inclusiv în apropiere de Atena și la Loutraki.

„Omul, dacă nu este atent, mușcă la gambă, mușcă la degete. Oamenii au încercat să-l prindă, să facă fotografii cu el și imediat au fost muscați.

Mușcătura este destul de adâncă , trebuie trimiși la centrul medical pentru a fi cusută rana. Am avut o mușcătură chiar în aproprierea Atenei, un om care a trebuit să meargă la un centru de sănătate, chiar ieri au fost doi oameni care au fost transporati pentru a fi cusută rana la Loutraki” spune medicul Nikos Koudounis, arată Știrileprotv.ro.

Un biolog marin nu recomandă ca peștele să fie consumat

Biologul marin Răzvan Popescu avertizează că peștele nu este destinat consumului. El explică faptul că peștele-iepure se hrănește cu specii care nu sunt consumate de alți pești.

„Nu este recomandat în niciun caz consumul, acumulează pe lanțul trofic o toxină, de aceea este foarte riscant să-l prepari pentru consum.

El are o adaptare evolutivă extrem de eficientă pentru a sparge carapacele de la crustacee și scoici cu cochilii groase, se hrănește foarte bine cu specii pe care alți pești nu pot să le consume”  spune biologul marin.

În ce zone este răspândit peștele-iepure?

Autoritățile din Grecia urmărescfenomenul și au publicat o hartă cu zonele în care specia a fost semnalată în ultimele luni. Cele mai multe observații vin din insulele Mării Egee și de pe coasta vestică a țării. Specialiștii avertizează că peștele este toxic și nu are prădători naturali în zonă, ceea ce favorizează înmulțirea sa rapidă.

Pași de urmat în cazul în care un om este mușcat de această specie invazivă

  • Curăță imediat rana cu apă curentă și săpun. Evită apa de mare și antisepticele fără recomandare medicală.
  • Oprește sângerarea prin presiune constantă cu tifon sau material curat.
  • Mergi rapid la un centru medical dacă rana este adâncă sau sângerarea persistă. Consultul medical este esențial pentru tratament și prevenirea complicațiilor.
  • În zone izolate, sună imediat la serviciile de urgență (112 sau 166) și acordă primul ajutor până la sosirea echipajelor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TURISM Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc
10:00, 21 Jun 2026
Unde se găsește cel mai vechi hotel din lume, deschis în anul 705. De 1300 de ani și 52 de generații, aceeași familie administrează acest loc
LIFESTYLE TOP 10 | Țări de vizitat în prima vacanță singur, dacă tocmai te-ai despărțit de partenerul de viață
00:05, 21 Jun 2026
TOP 10 | Țări de vizitat în prima vacanță singur, dacă tocmai te-ai despărțit de partenerul de viață
TURISM Amendă de 1.500 de euro pentru turiștii români care merg în vacanță peste hotare și fac o greșeală banală
17:06, 20 Jun 2026
Amendă de 1.500 de euro pentru turiștii români care merg în vacanță peste hotare și fac o greșeală banală
INEDIT Singurul palat bizantin din Grecia, redeschis după patru decenii. Cum arată bijuteria din ultima capitală culturală a Bizanțului înaintea căderii Constantinopolului
06:00, 20 Jun 2026
Singurul palat bizantin din Grecia, redeschis după patru decenii. Cum arată bijuteria din ultima capitală culturală a Bizanțului înaintea căderii Constantinopolului
TURISM Cum să te ferești de ploșnițele de pat în vacanță. Obiceiurile care fac diferența când călătorești
16:46, 19 Jun 2026
Cum să te ferești de ploșnițele de pat în vacanță. Obiceiurile care fac diferența când călătorești
GALERIE FOTO Unde se află cele mai frumoase aeroporturi din lume. Cum arată clasamentul Prix Versailles 2026
17:42, 17 Jun 2026
Unde se află cele mai frumoase aeroporturi din lume. Cum arată clasamentul Prix Versailles 2026
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
„Voi începe să susțin necesitatea demiterii tale”. Ludovic Orban îl acuză pe Nicușor Dan de „trădare”
Cancan.ro
Stațiunea balneară ieftină de lângă România. O noapte de cazare poate costa doar 13 euro
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Ce a urmărit PNL prin organizarea Congresului. „Calculul echipei Bolojan este că va rămâne la guvernare până în toamnă”
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Ochii porumbeilor rămân aproape nemișcați atunci când zboară, arată un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe