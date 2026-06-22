Pleci în Grecia vara asta? Atenție la noul pericol care pândește în apă. Mai mulți turiști au ajuns la spital

Grecia reprezintă una dintre destinațiile preferate de mulți turiști români, însă, potrivit specialiștilor, nu este nici aceasta ferită de unele pericole. Recent, în rândul turiștilor, localnicilor și autorităților locale a crescut nivelul de alertă, după ce o specie invazivă s-a răspândit în apele Greciei. Mai mulți turiști au ajuns la spital în urma mușcăturii acestei specii.

Peștele-iepure este specia care a ridicat îngrijorări în rândul oamenilor, iar specialiștii susțin că prezența sa este tot mai mare în apele Greciei. Mai multe persoane au ajuns, deja, la spital, în urma mușcăturilor în apă. Peștele-iepure are o mușcătură puternică, iar în anumite situații poate provoca răni serioase. Acestea necesită intervenție medicală și chiar cusături (copci) pentru a fi tratate corespunzător.

Peștele-iepure se găsește în zona țărmurilor din Grecia

Autoritățile din Grecia atrag atenția că peștele-iepure este tot mai des întâlnit în zonele frecventate de turiști, în special în jurul insulelor. Biologii avertizează că specia poate dezechilibra ecosistemele marine, în lipsa prădătorilor naturali din Marea Mediterană. Inițial din Oceanul Indian și Marea Roșie, peștele a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez. Temperaturile ridicate i-au favorizat înmulțirea.

Specialiștii avertizează că prădătorul marin trăiește adesea în ape puțin adânci, aproape de țărm, în zone frecventate de înotători și practicanți de snorkeling. Deși are un aspect inofensiv, poate provoca răni serioase prin mușcătură, fiind deja raportate incidente în care turiști au fost atacați după ce au încercat să îl atingă sau să îl fotografieze.

Prădătorul marin are mușcătura adâncă

Medicul Nikos Koudounis avertizează că peștele poate mușca rapid oamenii. El spune că au existat cazuri recente în care victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și suturi, inclusiv în apropiere de Atena și la Loutraki.

„Omul, dacă nu este atent, mușcă la gambă, mușcă la degete. Oamenii au încercat să-l prindă, să facă fotografii cu el și imediat au fost muscați. Mușcătura este destul de adâncă , trebuie trimiși la centrul medical pentru a fi cusută rana. Am avut o mușcătură chiar în aproprierea Atenei, un om care a trebuit să meargă la un centru de sănătate, chiar ieri au fost doi oameni care au fost transporati pentru a fi cusută rana la Loutraki” spune medicul Nikos Koudounis, arată Știrileprotv.ro.

Un biolog marin nu recomandă ca peștele să fie consumat

Biologul marin Răzvan Popescu avertizează că peștele nu este destinat consumului. El explică faptul că peștele-iepure se hrănește cu specii care nu sunt consumate de alți pești.

„Nu este recomandat în niciun caz consumul, acumulează pe lanțul trofic o toxină, de aceea este foarte riscant să-l prepari pentru consum. El are o adaptare evolutivă extrem de eficientă pentru a sparge carapacele de la crustacee și scoici cu cochilii groase, se hrănește foarte bine cu specii pe care alți pești nu pot să le consume” spune biologul marin.

În ce zone este răspândit peștele-iepure?

Autoritățile din Grecia urmărescfenomenul și au publicat o hartă cu zonele în care specia a fost semnalată în ultimele luni. Cele mai multe observații vin din insulele Mării Egee și de pe coasta vestică a țării. Specialiștii avertizează că peștele este toxic și nu are prădători naturali în zonă, ceea ce favorizează înmulțirea sa rapidă.

Pași de urmat în cazul în care un om este mușcat de această specie invazivă

Curăță imediat rana cu apă curentă și săpun. Evită apa de mare și antisepticele fără recomandare medicală.

Oprește sângerarea prin presiune constantă cu tifon sau material curat.

Mergi rapid la un centru medical dacă rana este adâncă sau sângerarea persistă. Consultul medical este esențial pentru tratament și prevenirea complicațiilor.

În zone izolate, sună imediat la serviciile de urgență (112 sau 166) și acordă primul ajutor până la sosirea echipajelor.

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