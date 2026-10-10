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Câte zile va ploua săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor. Temperaturile nu depășesc 17 grade C în București

Câte zile va ploua săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor. Temperaturile nu depășesc 17 grade C în București
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Dacă meteorologii ne-au îndemnat, ieri, să ne bucurăm de ultima zi de căldură, iată, o răcire a vremii s-a instalat încă de azi, 10 octombrie 2026. În acest weekend, schimbarea de temperatură se resimte mai ales în vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice au fost deosebit de ridicate în primele zile ale săptămânii.

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Meteorologii anunță că vremea schimbă foaia mai ales săptămâna viitoare, când, în prim-plan apar și ploile.

Potrivit estimărilor ANM, temperaturile medii vor urca până la 20-22 de grade aproape în întreaga țară. Ploile vor continua să apară local, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 14 octombrie.

Vremea în București, săptămâna viitoare

Însă, potrivit estimărilor vremeaido, în Capitală, temperaturile nu vor mai fi deloc generoase, în Capitală. Acestea nu vor depăși 17 grade C, pe timp de zi, iar pe timpul nopții vor ajunge la 6 grade C.

De asemenea, tot potrivit aceleiași surse, în București avem ploaie, pe timp de zi, săptămâna viitoare, în zilele de luni, marți și duminică. Vor fi ploi și pe timpul nopții: luni, miercuri, vineri și duminică.

la munte, săptămâna viitoare va ploua aproape în fiecare zi, iar temperaturile diurne nu vor depăși 12 grade C. Noaptea, temperaturile vor coborî, la munte, până la 0 grade C.

Vremea ANM săptămâna viitoare, în România

Meteorologii ANM au anunțat că, săptămâna viitoare, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, iar regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice, iar în cele vestice și nord-vestice va fi deficitar.

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