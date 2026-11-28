Furtunile de ploile torențiale e au afectat 2.000 de familii în regiunea Piura din Peru și 47.000 de persoane în Ecuador, unde au fost raportate 34 de decese. Mai multe orașe din cele două țări se confruntă cu inundații masive ca urmare a fenomenului „El Nino”.

Străzile orașului Piura sunt inundate de apă murdară după 12 ore de ploile abundente începute de joi, 2.000 de familii au fost afectate din cauza inundațiilor potrivit rapoartelor Institutului Național de Apărare Civică transmise pentru postul de radio RPP.

2.000 de sinistrați în Peru

„Aceasta este doar prima ploaie torențial cauzată de fenomenul El Nino și uitați-vă cum ne afectează. Am pierdut totul. Așa sunt toți locuitorii din cartier”, a spus un locuitor, Pierre Garavito, pentru Al Jazeera.

În timp ce le vorbea reporterilor, frigiderul său plutea în apa care i-a inundat casa din Santa Margarita.Inundațiile au determinat autoritățile să relocheze pacienții din secția pentru infecții respiratorii a Spitalului „Jose Cayetano Heredia” din Piura într-o sală de conferințe.

Pacienții aflați într-o stare mai gravă au fost transferați la terapie intensivă. Inundațiile au afectat și centrul orașului, inclusiv Plaza de Armas, mai multe clădiri ale instituțiilor publice și cele ale afacerilor locale.

Autoritățile din Peru nu fac față din cauza penuriei de combustibil

Forțele armate ale Peru au staționat trupe și echipamente de pompare pentru a îndepărta apa acumulată în zonele afectate. Unii locuitori s-au plâns de întârzierea operațiunilor de pompare. Unele aparaturi s-au oprit din cauza penuriei de combustibil.

Serviciul Național de Meteorologie și Hidrologie din Peru a avertizat că ploile torențiale vor continua în regiune în următoarele patru zile.

Marina din Peru susține că fenomenul El Nino a cauzat valurile puternice care au avariat infrastructura de-a lungul coastei Pacificului. Zeci de porturi au fost închise temporar.

Președintele țării, Keiko Fujimori, și-a amânat deplasarea în Columbia pentru a se preocupa de criza de la el din țară și plănuiește să călătorească în zonele afectate de inundații.

Situația din Ecuador este mai gravă: 34 de morți, 47.000 de sinistrați

Între timp, în Ecuador, Secretariatul Național pentru Gestionarea Riscurilor a raportat vineri că 34 de oameni au murit și alte 47.000 de persoane au fost evacuate după ce locuințele le-au fost inundate de apa ploilor torențiale cauzate de fenomenul „El Nino”.

În orașul Manta, mulți locuitori se plâng că și-au pierdut avuția de o viață. Au supraviețuit inundațiilor, având doar hainele pe ei la momentul evacuării.

„Suntem îmbibați în noroi de patru zile”, a spus Fernanda Navarette, o rezidentă. A pierdut totul: mobilierul, hainele și electrocasnicele.

Despre fenomenul El Nino

Climatologii au avertizat pentru The Telegraph și Time că vortexul polar și fenomenul climatic El Nino vor acționa cu o intensitate nemaivăzută. Oamenii de știință, printre care profesorul de epidemiologie la Universitatea Yale dr. Colin Carlson, au avertizat că super El Nino va provoca mortalitate de „proporții pandemice” în iarna 2026-2027.

El spune că fenomenul El Nino care influențează clima din regiunile tropicale și subtropicale ar putea provoca mai multe victime decât pandemia de gripă porcină din 2009 (284.000 de morți). El Nino și Oscilația Sudică se manifestă prin schimbarea temperaturii la suprafața mării în zona tropicală a Oceanului Pacific. Vântul, presiunea aerului și norii reacționează la oscilația atmosferică asociată cu fenomenul El Nino.

Consecințele ar putea fi devastatoare: inundații sau secete mai severe, ploi torențiale, incendii de vegetație etc. Toate acestea perturbă producția agricolă și pot favoriza răspândirea de boli infecțioase (holera, febra dengue),

Vineri, agențiile ONU au atenționat că foametea provocată de fenomenele meteo extreme și de conflictele armate va lua amploare în 16 puncte critice de pe planetă în următoarele șase luni. Organizația pentru Alimentație și Agricultură, precum și Programul Alimentar Mondial, au atenționat că Sudan, Sudanul de Sud, Somalia, nordul Nigeriei și Yemen se confruntă cu cel mai crescut risc de foamete.

Totodată, vortexul polar declanșat deasupra Polului Nord ar putea intensifica furtunule de zăpadă și de gheață în emisfera nordică, a spus climatologul Judah Cohen de la MIT.

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