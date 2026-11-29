România este traversată, în această perioadă, de un val de aer polar. În anumite zone ale țării, potrivit prognozei meteorologice, temperaturile ar putea să coboare până la -18 grade Celsius. ANM a emis și cod galben valabil pentru majoritatea județelor din țară.

La momentul actual se află în vigoare o atenționare meteorologică de vreme deosebit de rece și nopți geroase. ANM a emis cod galben pentru regiunile Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Potrivit informațiilor, temperaturile minine se vor situa între -18 și -10 grade Celsius.

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Codul galben este valabil în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00.

„În Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad”, arată ANM.

Vânt puternic în România

De altfel, ANM a mai emis un cod galben de intensificări ale vântului pentru ziua în curs. Codul este valabil azi, 29 noiembrie, între orele 10:00 – 20:00.

„În intervalul menționat, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității”, arată ANM.

În vigoare se mai află un cod galben de intensificări ale vântului pe litoral, valabil în perioada 29 noiembrie, ora 20:00 – 1 decembrie, ora 10:00. ANM transmite că „în intervalul menționat, pe litoral vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h. Notă: intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice și pe parcursul nopții de duminică spre luni (29/30 noiembrie) cu rafale în general de 40…45 km/h”.

Poliția recomandă șoferilor să circule prudent și să adapteze viteza la starea drumurilor. Mașinile trebuie echipate corespunzător pentru iarnă, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să acorde prioritate utilajelor de deszăpezire. Informații despre drumuri pot fi obținute la dispeceratul CNAIR, la 021/9360.

Sursă foto: ANM