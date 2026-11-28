Evenimentul de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, programat sâmbătă, 28 noiembrie, în Parcul Tudor Arghezi, a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Primarul Daniel Băluță a anunțat că avertizarea de cod galben de viscol și ninsori a determinat administrația locală să renunțe la eveniment. Edilul a precizat că luminițele se vor aprinde, însă fără organizarea evenimentului tradițional la care participau bucureștenii.

Evenimentul de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sector 4 nu va mai avea loc

Astăzi după amiază, primăria sectorului 4 a postat un mesaj pe Facebook prin care a anuntat că aprinderea luminițelor festive de sărbători programată pentru seara aceasta, se va anula din cauza alertelor de vreme.

„Aprinderea luminițelor festive de sărbători în Sectorul 4, care fusese programată pentru această seară, sâmbătă 28 noiembrie, ora 18:00, se anulează, având în vedere alertele meteo.



Condițiile meteorologice nefavorabile și avertizarea de cod galben de viscol și de ninsori ne-au determinat să luăm această decizie.



Luminițele se vor aprinde, însă, în această seară și ne vom bucura de magia lor în tot Sectorul 4, până anul viitor!



Vă mulțumim pentru înțelegere!”, scrie pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 4.

Primăria Sectorului 4 anunțase că sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 18:00, urmau să fie aprinse peste 5.000 de instalații și decorațiuni luminoase. Printre arterele care urmau să fie decorate se numără Șoseaua Olteniței, Șoseaua Berceni, bulevardele Tineretului, Constantin Brâncoveanu și Metalurgiei, precum și Calea Văcărești.

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Daniel Băluță, lăudat de bucureșteni după decizia luată de a anula evenimntul

Și pe pagina de Facebook a primarului Sectorului 4 a apărut un mesaj asemănător. Daniel Băluță a precizat că i-ar fi placut să se revadă cu oamenii anul acesta și să se bucure împreună de aprinderea luminițelor, dar nu vrea nu vrea să-i expună pe cei mici la vânt și frig. În comentarii, internauții l-au apreciat și lăudat pentru decizia pe care a luat-o.

Prima ninsoare de anul acesta în Capitală

Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00.

Bucureștiul se pregătește pentru primele ninsori puternice de anul acesta cu peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori. Primarul Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire și a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență.

Potrivit ANM, până mâine seară sunt așteptate ninsori, vânt puternic și un strat de zăpadă de 2-4 centimetri. Primăria Capitalei coordonează și monitorizează intervențiile, iar operatorii de salubritate din sectoare execută deszăpezirea.

Prognoza pentru municipiul București

ANM a emis prognoza pentru municipiul București. Prima prognoză meteorologică este valabilă pentru Intervalul 28.11.2026 Ora 10:00 – 29.11.2026 Ora 08:00.

„Vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea”, transmite ANM.