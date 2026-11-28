Rafalele puternice de vânt din Capitală au provocat deja pagube. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, unii au căzut peste mașini, iar alții au blocat circulația pe carosabil. Pompierii au intervenit în cel puțin patru situații. Bucureștiul este sub cod galben de vânt și viscol, care rămâne în vigoare până mâine dimineață.

Trafic blocat pe Barbu Văcărescu din cauza unui copac căzut

Rafalele puternice de vânt au doborât un copac pe Bulevardul Barbu Văcărescu. Acesta s-a prăbușit pe carosabil și a blocat circulația rutieră. Incidentul a afectat și circulația tramvaiului de pe linia 5, care nu a mai putut traversa zona din cauza copacului căzut.

Vântul a doborât mai mulți copaci în Capitală

Vremea nefavorabilă a provocat probleme și în alte zone ale Capitalei. Echipele de intervenție acționează în mai multe puncte din București:

Pe strada Mărgelelor, în Sectorul 6, un copac a căzut peste un autoturism. Pe Drumul Între Tarlale, un copac s-a prăbușit pe carosabil și a blocat două benzi de circulație. Pe Aleea Blăjel, un copac a căzut peste un autoturism. Momentan nu au fost anunțate victime sau persoane rănite. Prima ninsoare de anul acesta în Capitală Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00. Mai multe evenimente, printre care și cel de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, au fost anulate din cauza avertizărilor meteorologice. Bucureștiul se pregătește pentru primele ninsori puternice de anul acesta cu peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori. Primarul Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire și a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență.