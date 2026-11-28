Rafalele puternice de vânt din Capitală au provocat deja pagube. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, unii au căzut peste mașini, iar alții au blocat circulația pe carosabil. Pompierii au intervenit în cel puțin patru situații. Bucureștiul este sub cod galben de vânt și viscol, care rămâne în vigoare până mâine dimineață.
Rafalele puternice de vânt au doborât un copac pe Bulevardul Barbu Văcărescu. Acesta s-a prăbușit pe carosabil și a blocat circulația rutieră. Incidentul a afectat și circulația tramvaiului de pe linia 5, care nu a mai putut traversa zona din cauza copacului căzut.
Vremea nefavorabilă a provocat probleme și în alte zone ale Capitalei. Echipele de intervenție acționează în mai multe puncte din București:
Momentan nu au fost anunțate victime sau persoane rănite.
Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00. Mai multe evenimente, printre care și cel de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, au fost anulate din cauza avertizărilor meteorologice.
Bucureștiul se pregătește pentru primele ninsori puternice de anul acesta cu peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori. Primarul Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire și a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență.
Evitați zonele din apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare și clădirilor care au elemente ce pot fi desprinse de vânt, precum și a imobilelor aflate în construcție.
Renunțați temporar la activitățile în aer liber sau la cele desfășurate la înălțime.
Nu vă apropiați și nu atingeți cablurile electrice sau stâlpii de electricitate prăbușiți.
În cazul ninsorilor abundente, evitați deplasările care nu reprezintă o urgență. Dacă trebuie să plecați la drum, informați-vă în prealabil despre condițiile de trafic și eventualele restricții.
Verificați înainte de plecare dacă mașina este echipată corespunzător pentru sezonul rece. Asigurați-vă că aveți anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lopată și celelalte accesorii necesare.