Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Grecia sau care intenționează să ajungă în această țară, după ce Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a instituit cod roșu de ploi torențiale și furtuni. Avertizarea este valabilă până duminică, 29 noiembrie, iar fenomenele severe vor afecta mai multe regiuni și insule grecești.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, sâmbătă, 28 noiembrie, sunt vizate insulele Ionice, regiunea Epir și vestul Greciei Centrale.

Duminică, 29 noiembrie, furtunile și precipitațiile abundente se vor deplasa către estul și sudul țării. Regiunile afectate vor fi Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, insulele Ciclade și Creta. În aceste zone sunt prognozate și intensificări ale vântului.

Unde pot cere ajutor românii aflați în Grecia

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile și actualizările publicate de Serviciul Elen de Meteorologie privind evoluția fenomenelor.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Atena, la numerele +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879, sau Consulatul General al României la Salonic, la numărul +30 231 034 0088.

Pentru situațiile urgente, sunt disponibile numerele de telefon +30 697 899 6222, pentru Ambasada României la Atena, și +30 690 647 9076, pentru Consulatul General de la Salonic.

Apelurile la numerele de asistență consulară sunt preluate în regim de permanență. De asemenea, MAE le recomandă românilor care călătoresc în străinătate să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, prin care pot consulta alertele și recomandările de călătorie.