Furtuna Felicia ajunge în România. Când aduce ploi, vânt și ninsori

Furtuna Felicia, numele dat de serviciul meteorologic german, Deutscher Wetterdienst (DWD), pentru aceast front atmosferic, este deja în Europa și este așteptat ca, cel mai probabil, efectele sale să se resimtă și în țara noastră.

Acest front meteorologic aduce ploi torențiale, rafale puternice de vânt și o scădere drastică a temperaturilor în partea de vest și centrală a continentului. După ce a lovit zone din Franța și Germania, sistemul se îndreaptă acum spre Danemarca, Polonia, regiunea Mării Baltice și Scandinavia, adică în nordul și centrul Europei. Deși România va fi influențată mai puțin direct de furtuna Felicia, cert este că vremea va fi schimbătoare din acest weekend și la începutul săptămânii viitoare.

Din cauza impactului acestei furtuni denumite Felicia, autoritățile din Germania și țările vecine au emis deja alerte portocalii și roșii pentru a preveni incidentele legate de inundații și daunele materiale.

Ploi, vânt și ninsori

În România, vremea se va răci in mare parte din țară, pe parcursul săptămânii viitoare. Regimul termic se va apropia deci de normalul perioadei. Meteorologii spun că probabilitatea cea mai mare pentru înnorări și ploi va fi în centrul, sudul și estul țării. Cantitățile de apă vor putea depăși pe arii restrânse 20…25 l/mp. La munte, cel mai probabil la altitudini de peste 1500 m vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări în sud-est în zona montană înaltă.

În săptămâna 12 – 19 octombrie, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României, iar regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, însă mai ales în cele sudice, în timp ce în vestul și nord-vestul țării va fi deficitar.

În săptămâna 19 – 26 octombrie 2026, vom avea temperaturi tot apropiate de cele ale perioadei, cu cantități normale de precipitații. De altfel, vremea se menține la valori termice normale până pe data de 9 noiembrie, potrivit prognozei ANM.