Accident cu TREI MORȚI în Argeș. Coliziune fatală între un autoturism și un TIR pe DN7

Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 7, în comuna Bascov (județul Argeș), la ieșirea din pasaj, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocamion. În urma impactului violent, trei oameni și-au pierdut viața.

Traficul este blocat pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea, pe raza localității Bascov, județul Argeș, după un impact frontal între un autoturism și un TIR. Trei persoane – două femei și un bărbat – au murit la locul accidentului, produs la ieșirea din pasaj.

La fața locului au intervenit forțe ale ISU Argeș – Detașamentul Pitești – cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele au găsit două victime decedate, iar a treia persoană, aflată încarcerată și inconștientă, a fost extrasă de pompieri; medicii au declarat ulterior și decesul acesteia.

Circulația pe DN 7 Pitești–Râmnicu Vâlcea este blocată în zona producerii accidentului pe durata intervenției autorităților.