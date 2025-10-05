Prima pagină » Actualitate » Alertă în Europa. Polonia a ridicat avioane de luptă. Incidente aeriene și în Lituania, unde aeroportul din Vilnius s-a închis temporar

05 oct. 2025, 09:54, Actualitate
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă după ce s-au raportat noi atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, relatează Reuters.

„Avioane poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană și de recunoaștere radar de la sol au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire,” a transmis comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Membrii NATO de pe flancul estic sunt în stare de alertă maximă după ce Polonia a doborât, în septembrie, drone suspectate că ar fi rusești, care au pătruns în spațiul său aerian, iar aparițiile de drone și incursiunile aeriene – inclusiv la Copenhaga și München – au provocat haos în aviația europeană.
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis timp de câteva ore în cursul nopții, după ce au apărut informații despre o posibilă serie de baloane care se îndreptau spre aeroport, târziu sâmbătă.
Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, duminică dimineață, zborurile comerciale foloseau rute care sunt, de obicei, utilizate atunci când aeroporturile din Lublin și Rzeszów, aflate în apropierea graniței Poloniei cu Ucraina, sunt închise.

Ucraina, sub tir de rachete

Întreaga Ucraină s-a aflat sub alertă de raid aerian timp de mai multe ore în cursul nopții, iar Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis cele mai grave avertismente privind atacuri cu rachete și drone pentru regiunea Liov.
Andrii Sadovîi, primarul orașului Liov – oraș din vestul Ucrainei aflat la aproximativ 70 km de granița cu Polonia – a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ale orașului au fost intens implicate în respingerea mai întâi a unui atac cu drone, apoi a unui atac cu rachete rusești.
La ora 7:30 dimineața, unele zone ale orașului rămăseseră fără curent electric, iar transportul public nu începuse încă să funcționeze, Sadovîi precizând pe aplicația de mesagerie Telegram că „este periculos să ieși în stradă.”

