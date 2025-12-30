Prima pagină » Actualitate » Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro

Comisia Europeană a virat banii pentru autostrăzile româneşti. În conturile BNR au intrat aproape 600 de miloane de euro

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 18:35, Actualitate
Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, anunţă că au fost virate  în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 milioane de euro. Banii reprezintă sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, conform art. 93 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

Sumele virate de Comisia Europeană provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții importante.

În perioada septembrie–decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a mutat aceste proiecte în Programul Transport 2021–2027, pentru o utilizare eficientă a fondurilor europene.

„Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice. Rezultatul este posibil datoritǎ muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021–2027, Ministerul Finanțelor și beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.)”, a precizat Nazare.

Ministrul de Finanţe a mai scris că anul viitor va fi unul mai bun pentru economia României.

„În plus, ieri 29 decembrie, autoritățile publice locale au făcut plăți prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei pe Titlul 60 – granturi PNRR, pentru investiții realizate de acestea din fonduri europene: mobilitate urbană, eficiență energetică și alte investiții utile comunităților. Sunt rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist axat pe asigurarea fondurilor care ne asigură premisele unei creșteri economice sănătoase.

Noi surse de optimism datorită nivelului ridicat al investițiilor publice și absorbției mai bune a fondurilor europene: 2026 va fi un an mai bun pentru economia României.”

Noul Mers al Trenurilor 2025–2026 intră în vigoare din 14 decembrie. Vor circula zilnic peste 1.150 de trenuri

Turcia și Bulgaria iau fața României în cursa pentru viitorul Coridor Marea Neagră – Marea Caspică. După ce presa l-a ironizat pe Călin Georgescu pentru ideea mega-proiectului, Oana Țoiu a reluat discuțiile diplomatice pentru rută. Economist: Capacitatea României de a fi cooptată în acest proiect este o utopie

