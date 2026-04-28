Amendă de 500 lei pentru toți românii care locuiesc la curte, au câine și refuză să cumpere acest obiect banal

Unii dintre cetățenii români care locuiesc la curte și au câine ar putea primi o amendă de 500 de lei, în condițiile în care nu se conformează în fața legii și nu dețin un obiect banal acasă. Este una dintre cele mai ignorate reguli. Deși ar putea părea o situație banală, proprietarul câinelui ar putea fi sancționat potrivit legii. Iată mai jos.

Există anumite reguli care nu sunt respectate de toți cetățenii și care ar putea să atragă sancțiuni prin lege. De pildă, într-o astfel de situație ar putea să se afle persoanele care stau la casă și au câini.

Amendă de până la 500 de lei

Persoanele care locuiesc la curte, au câine, dar care nu au plăcuță de avertizare la poartă riscă să fie amendate cu 500 de lei. Este una dintre cele mai ignorate reguli, dar care este obligatorie prin lege (OUG 55/2002). Pentru a nu primi o amendă, tot ceea ce trebuie să faci este să afișezi la intrarea în curte o plăcuță vizibilă cu inscripția „Câine periculos” sau, după caz, „Câine rău”.

Această plăcuță este obligatorie, îndeosebi în cazul câinilor de talie mare sau în cazul celor din rase considerate agresive. În caz contrar, cei care nu se conformează legii, pot risca să fie amendați cu 100 – 500 de lei.

Autorul recomandă: