1.320 lei amendă pentru toți șoferii români care au uitat acest obiect acasă

Șoferii pot ajunge în situația de a primi o amendă de 1.320 de lei, în condițiile în care uită un anumit document acasă. Atunci când pleci la drum este esențial să ai toate actele necesare asupra ta, în cazul în care te oprește poliția în trafic. Iată mai jos ce arată legea.

Șoferii pot fi sancționați în condițiile în care nu prezintă buletinul / cartea de identitate polițistului, atunci când documentul este solicitat. Potrivit informațiilor, persoanele care nu au buletinul asupra lor, la momentul solicitării, sunt verificate prin stație (CNP-ul), însă acest aspect nu schimbă cu nimic situația, fiind amendați.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni […] nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)”, se stipulează în Art. 101 (18), din Legea circulației 195/2002.

Sunt aplicate 6-8 puncte de amendă. Amenda poate fi între 870 și 1.320 de lei, fiind o sancțiune care face parte din Clasa a III-a de sancțiuni. Unii dintre șoferi ar putea aborda o concepție greșită, și anume că este în regulă dacă „ești găsit în sistem”. În realitate, legea pedepsește șoferii pentru că nu au acest act asupra lor, nu faptul că nu ar fi identificabili.

Capitolul V: Reguli de Circulație – Secțiunea 1 – Obligațiile participanților la trafic arată următoarele date:

„Art. 35. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege”.

Atunci când un șofer conduce un vehicul pe un drum public trebuie să aibă asupra sa documente anumite documente. Acestea sunt: cartea de identitate, permisul auto, certificatul de înmatriculare al mașinii, polița RCA.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

AUTO Uber „pariază” pe taxiurile fără șofer. Investiție de peste 10 miliarde de dolari
16:41, 15 Apr 2026
Uber „pariază” pe taxiurile fără șofer. Investiție de peste 10 miliarde de dolari
AUTO Câți kilometri mai poți merge cu mașina după ce se aprinde în bord martorul de combustibil
15:06, 14 Apr 2026
Câți kilometri mai poți merge cu mașina după ce se aprinde în bord martorul de combustibil
AUTO Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
14:12, 09 Apr 2026
Care este cel mai mare consumator de combustibil dintr-o mașină. Germanii au aflat, iar răspunsul i-a uimit până și pe experții auto
AUTO Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
14:28, 07 Apr 2026
Codul Rutier 2026 | Interdicție pe autostradă. Ce manevre nu trebuie să facă niciodată șoferii pe un astfel de drum
AUTO Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
19:50, 05 Apr 2026
Câți kilometri ar trebui să aibă o mașină second-hand? Ghid real care te ajută să faci achiziția potrivită
AUTO Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană
18:55, 05 Apr 2026
Sfaturile unui mecanic pentru economisirea combustibilului, după posibila raționalizare avertizată de Uniunea Europeană
Mediafax
Două țări UE îi interzic premierului slovac să zboare prin spațiul lor aerian către Moscova
Digi24
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Cancan.ro
Ce le spunea Codruța Filip colegilor de la Desafio despre Valentin Sanfira, înainte de divorț. S-a aflat TOT!
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
SURSE Bolojan numește tehnocrați în locul miniștrilor PSD. Decapitează prefecții, secretarii de stat și toți șefii PSD
Mediafax
Cum acordăm corect primul ajutor? Noțiunile care fac diferența
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Războiul lui Donald Trump cu papa Leon, prin ochii catolicilor MAGA: „Este bine pentru biserică și este bine pentru democrație”
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: Dacă faci școala de șoferi pe automată, mai poți conduce manuală? Totul despre restricția 78 și cum o poți elimina
Descopera.ro
De ce pâinea îngrașă chiar și când nu o mâncăm în exces?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
O ultimă „suflare” de la cometa interstelară 3I/ATLAS pe măsură ce iese din Sistemul Solar
PODCAST ALTCEVA Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
11:00
Cât ne influențează cifra destinului și ce relevanță are ziua de naștere. Numerologul Eduard Agachi: Avem toată această bogăție la îndemână
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
11:00
Dan Dungaciu: „Viktor Orban nu a avut noroc atunci când nu a mai avut loc nicio negociere de pace la Budapesta”
TURISM S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
10:51
S-a prăbușit o parte din zidul Cetății Hotin din Ucraina. Fortăreața medievală a aparținut lui Ștefan cel Mare
FLASH NEWS Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
10:51
Iranul temperează optimismul SUA: Există progrese dar acordul de pace este „încă departe”. Nu facem niciun compromis cu Trump
REACȚIE BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
10:46
BNS îi cere președintelui Nicușor Dan să iniţieze consultări directe cu liderii coaliției. Ce spun sindicaliștii despre soluția anticipatelor
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”
10:30
Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „SUA nu au cheltuit doar pentru NATO, ci pentru a-și păstra puterea militară și a-și menține cea mai mare armată din lume”

Cele mai noi

Trimite acest link pe