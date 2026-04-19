1.320 lei amendă pentru toți șoferii români care au uitat acest obiect acasă

Șoferii pot ajunge în situația de a primi o amendă de 1.320 de lei, în condițiile în care uită un anumit document acasă. Atunci când pleci la drum este esențial să ai toate actele necesare asupra ta, în cazul în care te oprește poliția în trafic. Iată mai jos ce arată legea.

Șoferii pot fi sancționați în condițiile în care nu prezintă buletinul / cartea de identitate polițistului, atunci când documentul este solicitat. Potrivit informațiilor, persoanele care nu au buletinul asupra lor, la momentul solicitării, sunt verificate prin stație (CNP-ul), însă acest aspect nu schimbă cu nimic situația, fiind amendați.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni […] nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)”, se stipulează în Art. 101 (18), din Legea circulației 195/2002.

Amendă de 1.320 de lei pentru șoferi

Sunt aplicate 6-8 puncte de amendă. Amenda poate fi între 870 și 1.320 de lei, fiind o sancțiune care face parte din Clasa a III-a de sancțiuni. Unii dintre șoferi ar putea aborda o concepție greșită, și anume că este în regulă dacă „ești găsit în sistem”. În realitate, legea pedepsește șoferii pentru că nu au acest act asupra lor, nu faptul că nu ar fi identificabili.

Capitolul V: Reguli de Circulație – Secțiunea 1 – Obligațiile participanților la trafic arată următoarele date:

„Art. 35. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege”.

Atunci când un șofer conduce un vehicul pe un drum public trebuie să aibă asupra sa documente anumite documente. Acestea sunt: cartea de identitate, permisul auto, certificatul de înmatriculare al mașinii, polița RCA.

