Amendă de 3.300 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Mulți nici nu își dau seama că este greșit

Se dă o amendă în valoare de 3.300 de lei pentru toți șoferii care au acest obiect banal în mașină. De altfel, mulți șoferi nici nu realizează că este greșit să îl dețină.

În Codul Rutier este prevăzută sancționarea, iar fapta este încadrată la „aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea”.

Este vorba, mai exact, de amplasarea icoanelor, a crucifixelor sau a altor obiecte, cum ar fi odorizantele tip brăduț, tabletele sau suporturile de telefon, pe parbrizul mașinii. Acesta este considerate o contravenție destul de serioasă în România, întrucât aceste obiecte pot reduce vizibilitatea șoferului.

Totodată, fapta intră în clasa a IV-a de sancțiuni, fiind și una dintre cele mai mari amenzi pe care le poate primi un șofer persoană fizică, fără să implice și reținerea permisului. Se dau puncte amendă între 9 și 20 de puncte, iar valoraea amenzii este între 1.485 lei și 3.300 de lei.

Dar, se poate aplica și o sancțiune suplimentară. Astfel, pe lângă amendă, polițistul mai poate să rețină și certificatul de înmatriculare al mașinii, eliberând o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație până la remedierea problemei, mai exact, până la scoaterea obiectelor de pe parbriz.

Autorul recomandă:

Amenzi de peste 8 milioane de lei și sute de nereguli descoperite de Inspecția Muncii, în ultima săptămână. Inspectorul General de Stat Adjunct, Mihai Ucă, dezvăluie cele mai grave derapaje de piața muncii, în exclusivitate pentru Gândul