Avertizarea MAE pentru români: Va fi grevă generală în Franța, cu perturbări majore în transporturi, sănătate și educație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Franța că sindicatele au lansat un apel la grevă națională generală pentru joi, 2 octombrie 2025.

Această mișcare, care vine după grevele și protestele masive din 18 septembrie, va afecta sectoarele transporturilor urbane și interurbane, transportul feroviar și aerian, învățământul, serviciile publice și sănătatea. Sunt preconizate perturbări importante ale traficului în Paris și în alte orașe din Franța, unde sunt anunțate și demonstrații.

Astfel, Pentru informații despre traficul feroviar în timp real, cetățenii pot consulta aplicația SNCF Connect sau site-ul SNCF, unde sunt disponibile previziuni pentru diferite linii de tren: TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale.

Pentru transportul în comun din Paris și regiunea pariziană (RATP), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Cetățenii care au planificate călătorii aeriene sunt sfătuiți să verifice eventualele modificări în orarul de zbor pe site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols și pe site-urile aeroporturilor de destinație sau plecare.