Prima pagină » Actualitate » Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare

Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare

03 oct. 2025, 18:17, Actualitate
Alina Bica scapă de închisoare. Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare. Instanța a decis că fosta șefă a DIICOT și-a ispășit pedeapsa în Italia, cu suspendare

Curtea de Apel București a retras mandatul european de arestare pentru Alina Bica, condamnată definitiv la 4 ani cu executare în cazul Tender, dar care s-a refugiat în Italia. Judecătorii au ajuns  la concluzia că fosta șefă DIICOT și-a executat pedeapsa cu suspendare în Peninsulă. Reamintim, Bica nu a petrecut nici o zi după gratii.

Decizia Curții de Apel București vine după ce Curtea de Justiție a UE a decis că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”.

Alina Bica, fost procuror șef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) are din 2019 mandat european de arestare după ce a fost condamnată definitiv la 4 ani închisoare în dosarul în care fusese acuzată de favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.

Potrivit Ministerului Justiției, „instanța italiană a recunoscut sentința pronunțată în România și a dispus executarea pedepsei în Italia, potrivit legislației italiene”.

Bica nu a făcut însă nicio zi de închisoare, pedeapsa fiind suspendată pentru clarificări juridice privind infracțiuniunea pentru care a fost condamnată, conform dreptului italian.

Pe 3 octombrie, Curtea de apel București a decis că fosta șefă DIICOT Alina Bica și-a executat pedeapsa în Italia cu suspendare și a retras mandatul european de arestare.

Motivarea Curții de Justiție a UE

”O autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat” – a decis recent Curtea de Justiție a UE.

Prin urmare, instanțele judecătorești ale statului membru care refuză executarea mandatului european de arestare pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul acestui stat trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării pedepsei pronunțate în acest din urmă stat.

Mai mulți fugari români în Italia și Grecia, precum Dragoș Săvulescu, Alina Bica, Daniel Dragomir sau Sorin Oprescu, nu au fost predați României, iar instanțele italiene și elene au decis să execute pedepsele cu închisoarea emise de România în Italia sau Grecia, dar cu suspendare.

Decizia CJUE se va aplica pentru viitor, pentru fugarii români care nu și-au executat deja pedespele (comutate în ”cu suspendare”) în Italia și Grecia, au explicat mai mulți magistrați pentru G4Media.ro.

Recomandarea autorului: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu mandatul european de arestare al Alinei BICA. De ce nu se întoarce fosta șefă a DIICOT în România

Citește și

ACTUALITATE Chiriile false, noua escrocherie a momentului. Cum fac bani hoții acum
19:28
Chiriile false, noua escrocherie a momentului. Cum fac bani hoții acum
ACTUALITATE Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
19:04
Ce se întâmplă, de fapt, dacă ai permis pentru mașină cu transmisie automată și conduci un autoturism cu transmisie manuală
ACTUALITATE Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
18:33
Vocea Poporului. Fosta casă a lui Iohannis a fost tapetată cu urări de bine și anunțuri publicitare: ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” sau ”Vreau să cumpăr. Sună-mă”
ACTUALITATE Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
18:28
Momentul în care un copac cade pe o mașină aflată în mișcare. Vremea de azi a făcut prăpăd în București
ACTUALITATE Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
18:06
Intervenție cu final fericit! Polițiștii locali au reușit să-i salveze bebelușul Gabrielei, blocat în mașină
ULTIMA ORĂ DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
17:53
DESPĂGUBIRI pentru șoferii din Sectorul 2 care au mașinile avariate după furtună. ANUNȚ făcut de primarul Rareș Hopincă
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Bărbat din Bistrița-Năsăud, reținut pentru terorism. A fabricat dispozitive explozive și plănuia un atentat
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Care sunt diferențele dintre gripa sezonieră și noua tulpină de COVID-19. Medicii explică ce simptome are fiecare dintre acestea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Călin Georgescu, legat de Rusia. România a prezentat dovada clară în fața Europei (DOCUMENT)
Evz.ro
Peaky Blinders revine. Netflix anunță noi sezoane
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O anomalie gravitațională a fost detectată de NASA deasupra Atlanticului
SPORT România l-a naturalizat pe Daron Russell. De când poate JUCA pentru „tricolori”
19:18
România l-a naturalizat pe Daron Russell. De când poate JUCA pentru „tricolori”
EXTERNE Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
19:08
Tribunalul din Helsinki a decis că Finlanda nu poate urmări penal persoanele acuzate de avarierea unor cabluri subacvatice din Marea BALTICĂ, în 2024
FINANCIAR Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
18:56
Trendul #CANCELNetflix ia amploare. Câți bani a pierdut compania după ce Elon Musk a îndemnat la boicotarea serviciului de streaming
EXCLUSIV Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
18:47
Cine a pus rinocerul în TAXI? Predă lecții muzicale de integritate și mănâncă sarmale la Cotroceni. Dar a uitat că acum 3 ani îl invita pe Nicușor Dan să-l pupe-n…
SPORT Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
18:36
Două echipaje românești la startul etapei finale din Campionatul European de Raliuri
EXTERNE Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi
18:30
Marine Le Pen i-a găsit înlocuitor lui Jordan Bardella. Lidera de extremă dreapta a venit la întâlnirea cu premierul Lecornu alături de un pisoi