Caz șocant în Timișoara. Doi elevi în vârstă de 13 ani au întreținut relații sexuale în toaleta școlii. Incidentul a fost filmat

Un caz revoltător a avut la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara, unde doi elevi, în vârstă de 13 ani, înscriși în clasa a VII-a, au întreținut relații sexuale în toaleta instituției de învățământ. Mai mult, actul sexual a fost filmat.

Conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 30 din Timișoara a sesizat Inspectoratul Școlar Timiș că, în cursul zilei de marți, 16 septembrie, doi elevi ar fi întreținut relații sexuale într-unul dintre grupurile sanitare din incinta unității de învățământ.

„Având în vedere gravitatea situației și implicațiile asupra siguranței și protecției elevilor, Inspectoratul Școlar Județean Timiș a dispus, de urgență, constituirea unei comisii de control tematic, cu atribuții în verificarea respectării normelor legale privind: asigurarea siguranței elevilor în timpul programului școlar și în incinta unității de învățământ; supravegherea elevilor în spațiile comune (curte, grupuri sanitare, coridoare etc.); gestionarea incidentului produs și respectarea obligațiilor de sesizare a instituțiilor competente; aplicarea măsurilor disciplinare, educaționale și de sprijin psihologic prevăzute de legislația în vigoare.

În prezent, echipa de control analizează documentele aferente, intervievează persoanele implicate și verifică respectarea normelor legale aplicabile, precum și măsurile adoptate de conducerea școlii imediat după producerea incidentului.

În acest sens, Inspectoratul va formula recomandări și va monitoriza implementarea acestora, în vederea prevenirii unor situații similare și a consolidării climatului de siguranță în unitatea de învățământ”, a afirmat Aura Danielescu, inspectorul școlar general al județului Timiș.

Scenele dintre cei doi elevi au fost filmate

Potrivit primelor informații, scenele scandaloase dintre cei doi elevi de 13 au fost filmate. Inspectoratul Județean Timiș promite să ia măsuri ferme pentru a preveni astfel de incidente.

„Inspectoratul Școlar Județean Timiș își reafirmă angajamentul ferm pentru transparență, responsabilitate și calitate în educație. Protejarea integrității fizice și emoționale a elevilor este o prioritate absolută, iar orice situație care contravine acestui principiu va fi tratată cu maximă seriozitate și celeritate.

Vom continua să intervenim prompt în toate cazurile care necesită evaluare, sprijin și remediere, în interesul elevilor, al cadrelor didactice și al întregii comunități școlare”, a precizat Aura Danielescu.