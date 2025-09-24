Prima pagină » Actualitate » CCR ar fi vrut să respingă modificările lui Bolojan: MAJORITATEA OPINIILOR JUDECĂTORILOR, ÎMPOTRIVĂ

CCR ar fi vrut să respingă modificările lui Bolojan: MAJORITATEA OPINIILOR JUDECĂTORILOR, ÎMPOTRIVĂ

Olga Borșcevschi
24 sept. 2025, 12:16, Actualitate
CCR ar fi vrut să respingă modificările lui Bolojan: MAJORITATEA OPINIILOR JUDECĂTORILOR, ÎMPOTRIVĂ
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților. Potrivit surselor Gândul, dacă s-ar fi ajuns la vot, modificarile premierului Bolojan ar fi fost trântite de CCR, majoritatea opiniilor judecătorilor fiind împotrivă.

Ilie Bolojan a declarat anterior că va demisiona dacă reforma pensiilor din justiție nu trece de filtrul CCR.

Premierul a spus pe data de 27 august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la CCR, „e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. 

CCR a amânat de asemenea pentru data de 8 octombrie contestațiile depuse de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) privind neconstituționalitatea următoarelor proiecte de lege pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului:

  1. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  2. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  3. Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

