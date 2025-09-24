Prima pagină » Știri politice » Începe ședința la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR

Începe ședința la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR

Alexandru Tudor
24 sept. 2025, 07:00, Știri politice
Începe ședința la CCR. Judecătorii analizează proiectul pensiilor magistraților. Bolojan amenință că își dă demisia dacă legea nu trece de CCR
Judecătorii Curții Constituționale a României analizează miercuri, de la ora 10.00, cele nouă sesizări depuse împotriva celor cinci proiecte care fac parte din al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Cea mai importantă dintre ele este cea referitoare la pensiile magistraților, sesizare de neconstituționalitate care a venit din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

UPDATE Începe ședința la CCR

Noul plen al CCR, cărora i s-au alăturat cei trei judecători recent numiți de Camera Deputaților, Senat și Președinție, este pregătit să intre în camera de consiliu pentru a dezbate sesizările de neconstituționalitate  referitoare la pachetele de legi pe fiscalitate. Dar cea mai așteptată decizie este cea legată de sesizarea făcută pe modificările legate de pensiile magistraților. Ședința urmează să înceapă în câteva minute. Vom reveni cu amănunte.

Știrea inițială

Proiectul prevede, în principal, ca valoarea pensiei magistraților să nu depășească 70% din ultimul salariu net încasat și vârsta de pensionare să crească treptat la 65 de ani în următorii 10 ani.

În sesizarea sa, ÎCCJ susține că proiectul încalcă 37 de decizii obligatorii ale CCR și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securității juridice, al legalităţii şi  neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislative”, se arată în sesizarea ÎCCJ.

„Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”

Decizia CCR în cazul acestui proiect devine una importantă în contextul amenințărilor cu demisia ale premierului Ilie Bolojan. Mai exact, acesta dat de înțeles de mai multe ori că își va depune mandatul în cazul în care reforma sa nu va trece de CCR.

Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională.

Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan în august.

Cine a depus celelate contestații la CCR

Celelalte opt sesizări analizate miercuri de CCR vizează celelalte patru proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru care Ilie Bolojan și-a angajat răspundere în Parlament.

Mai exact, este vorba despre:

  • Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății
  • Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  • Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome
  • Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Pentru fiecare în parte au fost depuse câte două sesizări. Una dintre ele vine din partea senatorilor din Grupul AUR, în timp ce a doua a fost depusă de deputați ai Grupului AUR, Grupului S.O.S. România și Grupului POT.

FOTO: Profimedia

