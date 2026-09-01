Premierul demis Ilie Bolojan a avut, marţi, o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Koreţki. Discuţia a vizat evoluţiile de securitate din regiune şi principalele direcţii ale cooperării dintre România şi Ucraina. România şi Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări, transmite Guvernul.

România pregătește noi proiecte cu Ucraina prin programul SAFE

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea şi sprijinul României pentru Ucraina şi a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în faţa agresiunii ruse. România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât şi în cadrul NATO, al Uniunii Europene şi al Coaliţiei de Voinţă.

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„Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securităţii şi apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare şi prin utilizarea oportunităţilor oferite de programul SAFE. În acest context, România şi Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producţia de drone şi infrastructura necesară consolidării conectivităţii dintre cele două ţări”, se arată în comunicat.

Un accent important al discuţiei a fost pus pe infrastructura transfrontalieră.

„Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv Paşcani-Suceava-Siret. În context, a fost abordată şi finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmaţiei”, precizează sursa citată.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul energiei, facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene şi continuarea proiectelor de interconectare energetică.

Ilie Bolojan a subliniat importanţa continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina şi a identificării unor soluţii la solicitările acesteia.

Bolojan și Koreţki au convenit să continue dialogul şi cooperarea strânsă pentru consolidarea relaţiilor bilaterale şi pentru promovarea proiectelor de interes comun, mai annţă Guvernul.